Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Turist sayısı yüzde 14 arttı

        Turist sayısı yüzde 14 arttı

        Türkiye 2023'ün ilk 8 ayında toplam 36 milyon 754 bin 146 ziyaretçi ağırladı. Gelen ziyaretçilerin 33 milyon 426 bin 940'ını yabancılar, 3 milyon 327 bin 206'sını ise yurt dışı ikâmetli vatandaşlar oluşturdu. En çok gelen yabancı turistler, Ruslar oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        En çok Ruslar geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yılın ilk 8 ayına ilişkin verilerine göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 13.95 artış yaşandı

        Türkiye 2023'ün ilk 8 ayında toplam 36 milyon 754 bin 146 ziyaretçi ağırladı. Gelen ziyaretçilerin 33 milyon 426 bin 940’ını yabancılar, 3 milyon 327 bin 206’sını ise yurt dışı ikâmetli vatandaşlar oluşturdu.

        İlk 8 ayda Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 44.84 artış ve 4 milyon 351 bin 254 kişi ile birinci, Almanya yüzde 6.03 artış ve 4 milyon 82 bin 994 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12.36 artış ve 2 milyon 652 bin 188 kişi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

        Türkiye’ye bu yılın ağustos ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5.65 artışla 6 milyon 660 bin 700 olarak gerçekleşti.

        Ağustos ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise yine bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1.52 artış ve 871 bin 270 kişi ile Almanya birinci, yüzde 5.68 artış ve 852 bin 640 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 6.96 artış ve 588 bin 448 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Sıralamayı İran ve Polonya takip etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #turizm
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kırklareli'ndeki sel felaketinde o işletme sahibi gözaltında
        Kırklareli'ndeki sel felaketinde o işletme sahibi gözaltında
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?