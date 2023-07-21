Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Turist sayısını azaltmak isteyen Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı

        Turist sayısını azaltmak isteyen Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı

        Ziyaretçi sayısını ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlayan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da belediye, büyük yolcu gemilerinin kent merkezine demirlemesini yasakladı.

        Giriş: 21.07.2023 - 08:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziyaretçi sayısını ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlayan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da belediye, büyük yolcu gemilerinin kent merkezine demirlemesini yasakladı.

        Siyasetçiler, büyük gemilerin kentin sürdürülebilirlik amaçlarına uygun olmadığını belitti.

        Karar, Amsterdam’da ana tren garı yakınlarında, IJ nehri kenarındaki yolcu gemisi terminalinin kapanması anlamına geliyor.

        Bu, başkentte kitlesel turizmi önlemek için alınan son önlemlerden biri oldu.

        Belediye, daha önce de Amsterdam’ın merkezinde sokaklarda esrar içilmesini yasaklamıştı.

        REKLAM

        Mart ayında da belediye, kentte bekarlığa veda partisi yapmak isteyen genç İngiliz erkekleri, gelmemeleri için uyarmıştı.

        Büyük yolcu gemileri, kitlesel turizmin bir simgesi oldu ve yasak kararı belediye meclisinde büyük bir çoğunlukla alındı.

        Amsterdam, kendi popülaritesinin kurbanı oldu ve bazıları parti şehri şöhreti için giden yıllık 20 milyon turisti ağırlamaya başladı.

        AFP Haber Ajansına göre, kenti sosyal demokratlar ve çevrecilerle birlikte yöneten merkez sağ D66 Partisi, yaptığı yazılı açıklamada “Kirliliğe yol açan büyük yolcu gemileri, şehrimizin sürdürülebilirlik amaçlarıyla uyumlu değil” denildi.

        Açıklamada ayrıca, yolcu gemilerinin kentin tarihi güney kesimi ile Kuzey kısmı arasında yapılması planlanan yeni köprüyle de uyumlu olmadığı vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #amsterdam
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        "Seni özlemek de güzel"
        "Seni özlemek de güzel"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        Netanyahu Türkiye'ye geliyor
        Netanyahu Türkiye'ye geliyor
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!