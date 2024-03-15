Turistik gezide yasak bölgeye girdiği için Pierce Brosnan'a ceza verildi

1995 - 2002 arasında rol aldığı 4 'James Bond' filmiyle tanınan Pierce Brosnan, ABD'nin Idaho eyaletinde bulunan Yellowstone Ulusal Parkı'nda, girilmesi yasak olan termal bölgede yürüyüş yaptığı için para cezasına çaptırıldı.

Kasım 2023'te ulusal park gezisine giden Pierce Brosnan, yasak bölgeye ayak bastığı için dava edilmiş, iki ay önce suçlamayı reddettiği bir savunma yapmıştı. 70 yaşındaki İrlandalı oyuncu, bu defa suçunu kabul edince 1540 dolar para cezasını ve mahkeme masraflarını ödemesine karar verildi.

REKLAM

Kapatma ve kullanım sınırlarının ihlali nedeniyle ikinci olarak yöneltilen suç, mahkeme tarafından reddedildi. Her iki suçlama mahkemede kabul edilseydi ünlü oyuncu, 5 bin dolara kadar para ve hatta altı ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

Pierce Brosnan, hem kaplıcaların güvenliği hem de yürüyüşçülerin güvenliği için turistlere kapalı tutulan alanda çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşmıştı.