Turistik gezide yasak bölgeye girdiği için Pierce Brosnan'a ceza verildi
ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'nda, girilmesi tehlikeli ve yasak olan bölgeye ayak basan James Bond oyuncusu Pierce Brosnan, para cezasına çarptırıldı
1995 - 2002 arasında rol aldığı 4 'James Bond' filmiyle tanınan Pierce Brosnan, ABD'nin Idaho eyaletinde bulunan Yellowstone Ulusal Parkı'nda, girilmesi yasak olan termal bölgede yürüyüş yaptığı için para cezasına çaptırıldı.
Kasım 2023'te ulusal park gezisine giden Pierce Brosnan, yasak bölgeye ayak bastığı için dava edilmiş, iki ay önce suçlamayı reddettiği bir savunma yapmıştı. 70 yaşındaki İrlandalı oyuncu, bu defa suçunu kabul edince 1540 dolar para cezasını ve mahkeme masraflarını ödemesine karar verildi.
Kapatma ve kullanım sınırlarının ihlali nedeniyle ikinci olarak yöneltilen suç, mahkeme tarafından reddedildi. Her iki suçlama mahkemede kabul edilseydi ünlü oyuncu, 5 bin dolara kadar para ve hatta altı ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.
Pierce Brosnan, hem kaplıcaların güvenliği hem de yürüyüşçülerin güvenliği için turistlere kapalı tutulan alanda çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşmıştı.
Yellowstone Ulusal Parkı içindeki Mammoth bölgesi, bir yamaçtan fışkıran minerallerle dolu kaplıcaların bulunduğu manzaralı bir bölge. Bu tür bölgelerde belirlenmiş sınırların dışına çıkmak tehlikeli olabiliyor.
Her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği Yellowstone'da belirlenen sınırların dışına çıkanlar ve uyarıları dikkate almayanlar, tehlikeli durumlarla karşılaşabiliyor. Sınırları ihlal edenlerin yakalanması halinde hapis ve para cezasıyla parka giriş yasakları uygulanabiliyor.