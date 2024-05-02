Turistleri taşıyan safari araçları çarpıştı: 15 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari turu yapan iki araç çarpıştı. Kazada 12'si yabancı uyruklu 15 kişi yaralandı.
Antalya'da turistleri taşıyan iki safari aracının çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.
Manavgat'ın Güzelyalı Mahallesi'nde safari aracına dönüştürülmüş üstü açık minibüslerle turistler gezdirildiği sırada, Özcan Akkaya (60) idaresindeki araç Manavgat Barajı yakınlarında Ferhat Arslan'ın (45) kullandığı diğer safari aracına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan öndeki araç yol kenarındaki beton direğe çarparak devrildi.
Kazada sürücü Arslan, araçtaki Levent Toslak (51), Ziya Öztürk (37) ile İngiliz turistler Cipriah Florih Locatus (38), Andreaa Locatus (35), Saya Anays Locatus (7), Tina Taylor (61), Kacper Marcin (24), Luley Bulorky (53), Uljana Golubeva (11), Evelina Matveeva (33), Laura Ellen Carlton (60), Bobby Luke Carlton (19), Gillian Smith (52) ve Julia Marie (53) yaralandı.