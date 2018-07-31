Türkiye İstatistik Kurumu ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,1 artışla 7 milyar dolar turizm geliri elde etti.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5.46 milyar dolarını kişisel harcamalar, 1.6 milyar dolarını paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 602 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 885 dolar oldu. Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 636 dolar olarak hesaplandı.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı ise 2018 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24,9 artarak 11 milyon 67 bin 987 kişi oldu. Bunların %89’unu 9 milyon 855 bin 102 kişi ile yabancılar, %11’ini ise 1 milyon 212 bin 885 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ DE ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %19 artarak 1 milyar 650 milyon dolar oldu. Bunun 1 milyar 421 milyon dolarını kişisel, 228 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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