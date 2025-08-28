Uzak Doğu Projeleri kapsamında, Çin pazarına yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında Çin’in önde gelen 29 dijital içerik üreticisi, İstanbul ve Kapadokya’nın simge destinasyonlarında ağırlandı.

İstanbul ayağında; Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı gibi tarihi noktalar gezildi. İstiklal Caddesi boyunca St. Antuan Kilisesi, Çiçek Pasajı ve Narmanlı Han gibi ikonik yapılar ziyaret edildi. Katılımcılar ayrıca Galataport’ta tur yaptı, Boğaz hattında özel bir tekne turuyla şehri denizden keşfetti ve mozaik lamba atölyesinde üretici bir deneyim yaşadı.

KAPADOKYA’DA GÜN DOĞUMU, BALONLAR VE KÜLTÜREL BULUŞMALAR

Kapadokya’da Kaymaklı Yer Altı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi ziyaretleri gerçekleştirilirken, çömlek yapımı atölyesi gibi bölgeye özgü deneyimler sunuldu. Aşk Vadisi’nde gün batımında at binme, sıcak hava balonuyla gün doğumu uçuşu ve eşsiz bir kahvaltı deneyimi, programın öne çıkan anları arasında yer aldı. Katılımcılar ayrıca Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Çin Halk Sanatları Sergisi açılışına katılarak, Çin’in Ankara Büyükelçisi ile de bir araya geldi.