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Alman turizm şirketi Aerticket, Türk uçak bileti satış şirketi BiletBank ile ortak oldu. 3 Seas Capital Partners danışmanlığında gerçekleşen bu ortaklığın, tüm dünyada turizm faaliyetlerinin kısıtlandığı olağanüstü pandemi koşullarına rağmen Türkiye’nin potansiyeline duyulan güveni gösterdiği belirtildi.

Biletbank'ın, yaklaşık 1 milyar TL ciroya sahip olduğu ve yılda ortalama 2.5 milyon adet bilet satışı gerçekleştirdiği bildirildi. Yönetimini BiletBank kurucu ortaklarının üstleneceği yeni yapılanmanın öncelikli hedefinin ise bilet satışında dünya lideri olmanı olduğu bilgisi verildi.

BiletBank kurucusu ve CEO’su Mustafa Oğuz Akdeniz, "Gerçekleştirdiğimiz bu ortaklığın şirketimize olduğu gibi Türk turizmine de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Başta global bir marka haline gelmiş bulunan THY ve İstanbul Havalimanı olmak üzere son yıllarda çok büyük bir atılım içinde olan ülkemiz havayolu sektörü tüm dünyada dikkatle izlenmektedir. Bu yeni ortaklığın sağladığı güç ve sinerjiyle küresel bir marka olma yolunda ilerleyişimiz devam edecek" dedi.

B2B online havayolu bileti satış platformuna sahip olan Aerticket’ın Başkanı ve CEO’su Rainer Klee ise her zaman teknoloji odaklı ve yenilikçi bir şirket olduklarının altını çizdi.

Klee, "Uzun zamandır çeşitli derecelerde görüşme halinde olan Aerticket ile BiletBank’ın global vizyonlarının bu denli örtüşüyor olması bu yatırımdaki en büyük motivasyonumuz oldu. Birlikte çok önemli ve heyecan verici işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

'TÜRKİYE'YE GÜVEN DEVAM EDİYOR'

Aerticket'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu ABD merkezli iştiraki Picasso Travel’ın kurucusu ve azınlık ortağı Hüseyin Özyurtçu gerçekleştirilen bu ortaklığın Biletbank’ın havayolu bilet satışlarını önemli oranda artıracağını belirterek, "Bu artış sadece ABD–Türkiye arası rotalarda değil ABD ile Orta Doğu, Afrika ve Asya arasındaki rotalarda da olacaktır” dedi.

Picasso Travel’da CMO ve CPO pozisyonlarını yürüten ve sektörde 40 yıldan fazla tecrübeye sahip olan Hüseyin Özyurtçu, bu ortaklık çerçevesinde Biletbank’a da Yönetici Direktör olarak atandı.

3 Seas Capital Partners Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Başev de, "Sürekli irtibat ve işbirliği içine olduğumuz yabancı grupların Türkiye’ye olan inancı bu zor dönemde de devam ediyor. Bu işlem ülkemize ve şirketlerimize duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Ayrıca, teknoloji odaklı, vizyonu kuvvetli ve dünya standartlarında iş yapan şirketlerimize ortam ve konjonktürden bağımsız olarak her zaman güçlü ortaklar bulabileceğimizi bir kez daha kanıtlamış olduk” ifadelerini kullandı

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