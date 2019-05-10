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Turizmin başkenti Antalya mavi bayrakta dünya lideri

AA

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya, uluslararası çevre ödülü mavi bayrağa sahip plaj sayısını 202'ye çıkararak, Türkiye'de ve dünyada en fazla mavi bayrağa sahip kent unvanını korudu

Antalya mavi bayraklı plaj

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2019 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de bu yıl 202'si Antalya'da 463 plajda mavi bayrak dalgalanacak.

Kent bazında Türkiye'de ve dünyada liderliği bırakmayan Antalya'yı, 102 plajla Muğla, 49 plajla İzmir, 30 plajla da Aydın izledi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Genel Müdürü Murat Yiğitol, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en fazla mavi bayrak ödüllü plaj sayısı ile İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü olduğunu söyledi.

En fazla mavi bayrak ödüllü kent bazında ise Antalya'nın Türkiye'de ve dünyada lider konumunda olduğunu dile getiren Yiğitol, "Geçen yıl Antalya'da 200 mavi bayrak dalgalanırken, bu yıl 202 oldu. Antalya artış trendini devam ettiriyor ve diğer illere de örnek oluyor. Önemli bir rol üstlenen Antalya, kent bazında hem dünyada hem de Türkiye'de liderliğini koruyor." dedi.

Ülke genelinde de mavi bayrak sayısında artış olduğunu ifade eden Yiğitol, 150'si halk, 313'ü turizm tesisleri olmak üzere 463 plajın mavi bayrak ödülüne layık görüldüğünü kaydetti.

Türkiye'deki mavi bayraklı plaj, marina, yat sayısını artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Yiğitol, şunları söyledi:

"Vakfımız 1993 yılında kuruldu. 26 yıldır ilgili bakanlıklarla çok önemli çalışmalar yaptık. 1995 yılında mavi bayrak ödülüne sahip plaj sayımız 5 iken, bugün 463 oldu. Gidişatımız çok iyi. Bu herkesin ortak emeği ve çabası ile oldu. Yaklaşık 20 kişilik profesyonel ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlgili bakanlıkların yanı sıra yerel yönetimler, tesisler ve halktan da büyük destek alıyoruz."

Mavi bayraklı bölgelerin sayısını artırmaya yönelik bu yıl da önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yiğitol, insanların da artık bu konuda bilinçlendiğini belirtti.

"MAVİ BAYRAK BİZİM VE TURİSTLER İÇİN ÖNEMLİ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da tüketicilerin özellikle mavi bayrak ödülüne önem verdiklerini söyledi. Özellikle Avrupalıların buna çok dikkat ettiklerini dile getiren Atmaca, şunları söyledi:

"Mavi bayrağın olduğu tesisler daha çok ilgi çekiyor. Mavi bayrak temiz çevreyi, temiz plajı, temiz denizi simgeliyor. İnsanlar gittikleri yerin, denizin temiz olmasını istiyor. Şu an en çok sattığımız üçlü deniz, kum, güneş. Güneşimizde hiçbir sıkıntı yok şükürler olsun ama denizin ve kumun da temiz olması gerekiyor. Mavi bayrağın bu alanda çok olumlu kuralları var. Bunları yerine getiren otel, tekne, marina için mavi bayrak almak bir yarış haline geldi. Mavi bayrak bizim ve turistler için önemli."

Antalya'nın Kaş ilçesinden Gazipaşa ilçesine kadar uzanan kıyı şeridinde önemli tesislerin bulunduğuna işaret eden Atmaca, dünyanın en çok 5 yıldızlı tesislerinin de Antalya'da yer aldığını belirtti.

Kentin en fazla mavi bayrağı dalgalandırıyor olmasının da doğal olduğunu ifade eden Atmaca, "Bu sayıyı daha da artırmamız lazım. Paydaşlar olarak bir toplantı yaptık, ülke olarak birici olmak gibi bir iddiamız var. Sahip olduğumuz değerleri daha iyi hale getirip, mavi bayrak sayısını çoğaltıp, bu kriterlere önem veren daha fazla turisti Türkiye'ye getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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