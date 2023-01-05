Türk akademisyen 40'a yakın hastalığı erken teşhis eden biyosensör geliştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Türk akademisyen 40'a yakın hastalığı erken teşhis eden biyosensör geliştirdi

Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, 40'a yakın hastalığın erken teşhisi için çevre dostu ve en fazla 15 dakika içeresinde hızlı veri sağlayan biyosensör geliştirdi

Türk akademisyen 40'a yakın hastalığı erken teşhis eden biyosensör geliştirdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kalp krizi ve akciğer kanseri riskini anlık olarak tahmin edebilen, insan sağlığına ve çevreye zararsız biyosensör geliştirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "TÜBİTAK 2022 Teşvik Ödülü"nü alan Yola, çeşitli hastalıkların kısa sürede teşhis edebilmesine olanak sağlayan yeni sensörler tasarladı.

Yola, hastanelerde yapılan uygulamalarda başarılı sonuçlar alan ve ekolojik malzemeler kullanarak hazırladığı biyosensörlerin patentini almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulundu.

AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldan bu yana biyosensörler üzerine çalışma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, geliştirdiği biyosensörlerin, kan, idrar ve vücut sıvısını nano seviyede ölçerek hastalıkları çok daha kısa sürede tespit edebildiğini anlattı.

Önemli hastalıkların teşhisine yönelik çalışmalarda olumlu sonuçlar aldıklarını dile getiren Yola, şöyle konuştu: "Bunları yaparken de belli başlı analitik yöntemleri kullanarak önce biyosensörü tasarlıyoruz. Daha sonra bu sistemleri olabildiğince önemli hastalıkların teşhisi için hazırlıyoruz. Bunlardan biri ise kalp krizi. Kalp krizi öncesi yükselen troponin seviyesini anlık ve seçici şekilde tespit edebilirsek kalp krizi riskini dolaylı bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Bunun için troponin sensörleri yaptık. Bunun akabinde akciğer kanserinde kullanılabilecek elektronik kimyasal biyonsensörü tasarladık. Son yıllarda meme kanseri, değişik kanser türleri üzerine pankreas kanseri gibi önemli hastalıklara yönelik biyosensör geliştirerek tasarladık."

BİRKAÇ DAKİKA İÇERİSİNDE SONUÇ VERİYOR

Tasarladıkları biyosensörler için patent başvurusunda bulunduklarına işaret eden Yola, şöyle devam etti: "Patent başvurusuyla ticarileşme ve bunun sonucunda toplumda uygulanması daha hızlı şekilde olacaktır. Bizim yaptığı biyosensörlerin en önemli avantajı aslında erken teşhise imkan sağlıyor, hızlı sinyal üretme ve cevap alabilme süreci gerçekleştirebiliyoruz. Halihazırdaki biyosensörler en erken 1 günde sonuç veriyor, bu süre bir haftaya kadar ulaşabiliyor. Biz, sensörlerin kan veya idrara temas etmesiyle en fazla 15 dakika gibi çok kısa sürede tespit yapabiliyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Organ naklinde yeni dönem: Domuz karaciğeri insanlara nakledilecek
SAĞLIK Organ naklinde yeni dönem: Domuz karaciğeri insanlara ...
İngiltere'de "öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık" uyarısı!
SAĞLIK İngiltere'de "öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında ...
Uzmanından XBB.1.5 açıklaması: Kolay bulaşan ve antikorlardan kaçan bir varyant
SAĞLIK Uzmanından XBB.1.5 açıklaması! Daha çok öksürtüyor
Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir? Uyku Apnesi Nedir ve Belirtileri Nelerdir?
SAĞLIK Uyku apnesi için hangi doktora gidilir?
Keten Tohumunu Kimler Kullanamaz? Keten Tohumunun Yan Etkileri Neler?
SAĞLIK Keten tohumunu kimler kullanamaz?
Siyah Hardal Tohumunu Kimler Kullanamaz? Siyah Hardal Tohumunun Yan Etkileri Neler?
SAĞLIK Siyah hardal tohumunu kimler kullanamaz?
Tansiyonu Ne Düşürür? Yüksek Tansiyonu Düşüren Şeyler Neler?
SAĞLIK Tansiyonu ne düşürür?
Kiraz Sapını Kimler Kullanamaz? Kiraz Sapı Çayının Yan Etkileri Neler?
SAĞLIK Kiraz sapını kimler kullanamaz?
Horlama Tedavisi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Horlamaya Hangi Doktor Bakar?
SAĞLIK Horlama tedavisi için hangi bölüme gidilir?
Çocuklarda Boy Kilo Endeksi Hesaplama: Yaşa Göre Boy Kilo Endeksi Hesaplama Nasıl Yapılır?
SAĞLIK Yaşa göre boy kilo endeksi hesaplama nasıl yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.