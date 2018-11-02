İtalya'nın birçok bölgesinde yaklaşık 5 gündür süregelen kötü hava koşulları nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. 3 yıldır dünya turu yapmakta olan Türkiye sörf şampiyonlarından Deniz Ayhan Kızılinci'nin yelkenli teknesinin fırtınadan dolayı Kalabriya bölgesindeki Catanzaro kentinde kayalıklara çarptığı ve sörfçünün pazar gününden bu yana kayıp olduğu açıklandı.

DHA'nın ulaştığı Regio Calabria Sahil Güvenlik yetkilileri, İtalyan basınında çıkan bu yöndeki bilgileri doğrularken, "Söz konusu yelkenlinin fırtınadan dolayı kayalara çarptığı haberini alır almaz Sahil Güvenlik ekipleri tekneler ve helikopterle hemen denizde aramalara başladı. Aramalara Sivil Savunma ekipleri de karadan katıldı. Fırtına, bu olaydan sonraki günlerde de devam etti. Teknenin içinde bulunduğunu tespit ettiğimiz kayıp Türk vatandaşını aramaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"AMACIM TÜRK BAYRAĞINI DÜNYA DENİZLERİNDE DALGALANDIRMAK"

Türkiye sörf şampiyonlarından 51 yaşındaki Deniz Ayhan Kızılinci, kendi yaptığı 8 metrelik, tek direkli ve yelkenli 'Red Pearl' adlı trimaran tekneyle, dört yıl sürecek dünya turu için 2015 yılında Muğla'nın Bodrum İlçesi'nden denize açılmıştı.

Sörf eğitmeni Kızılinci, Türkiye Sörf Şampiyonası'nda iki kez birincilik elde etmiş, 2004'te Avrupa dördüncülüğünü kazanmıştı.

DHA'nın 2015 yılında hazırladığı habere göre; Gümüşlük Mahallesi'ndeki sörf merkezini devrederek iki evini de satan Kızılinci, soyadını taşıyan İngilizce 'Red Pearl' adlı teknesini bir yılda tamamlamıştı.

Kızılinci, dört yıl sürmesini planladığı turda çekeceği video ve fotoğraflar ile ülkeye dönüşünde belgesel çekmeyi ve anılarından oluşan bir kitap yazmayı hedefliyordu.

Denize açılmadan önce DHA muhabiri Yaşar Anter'e konuşan Kızılinci, "Yıllarca sörf ve eğitmenlik yaptım. Bodrum'da yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Kendi yaptığım tekneyle dünya turu yapmak çocukluğumdan beri hayalimdi. Buradaki sörf okulunu devrettim, iki evimi de sattım. Bir yıl önce başladığım hazırlıkları tamamlayarak bugün (18 Haziran 2015) yola çıkıyorum. Dünya turu sırasında yaşadıklarımı kendime ait blog'tan ve facebook'tan hemen her gün yayınlayacağım. Amacım bir insanın istediği takdirde neleri yapabileceğini insanlara göstermek. Türk bayrağını dünya denizlerinde dalgalandırmak." ifadelerini kullanmıştı.

"BİRÇOK FIRTINADAN SAĞ KURTULDU"

İsmini vermek istemeyen bir arkadaşının İtalyan basınına yaptığı açıklamaya göre, Deniz Ayhan Kızılinci, geçen yıl Saint-Martin´de iken yaşadığı hortum vakasının ardından teknesinin kendisine yetersiz gelmesi üzerine Kanadalı bir arkadaşından "Meridian Chaser" adlı yelkenliyi satın alarak, turuna onunla devam etti.

Söz konusu arkadaşı, "Deniz, benim ve gittiği her yerde buluştuğu diğer arkadaşları için muhteşem bir insan ve muhteşem bir sportmen, denizciydi. Birçok kez fırtınaya yakalandı ama hep limana sağ salim ulaşmayı başardı. Umarım bu sefer de ondan iyi haberler alırız," diye konuştu.

Öte yandan, Deniz Ayhan Kızılinci´nin Facebook´taki son paylaşımı 24 Ekim 2018'e ait. Bu paylaşımdan İtalya'nın güneyindeki Sciacca kentinde olduğu anlaşılan Kızılinci, 28 Ekim pazar gününden bu yana kayıp. 21 Ekim'de de bir ileti paylaşan Kızılinci, dört günlük kötü hava ve bir günlük fırtınadan sonra nihayet Sicilya´ya ulaştığını duyurmuştu. Paylaşımlarına göre, Kızılinci İspanya´dan İtalya´ya Ekim ayı başında geçti.

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