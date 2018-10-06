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Türk Eximbank'tan YEP açıklaması

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "YEP'in açıklanmış olması ve içeriğinin tatmin edici olması Londra'da yaptığımız en son sendikasyonu beklediğimizin çok daha üstüne çıkardı." dedi

06.10.2018 - 11:54 | Güncelleme: AA

Yıldırım, yaptığı açıklamada, banka olarak sadece finasman sağlayacakları günde değil periyodik olarak da roadshow görüşmelerine katıldıklarını söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'ye ilgi duyan, yatırım yapan ve yapmak isteyen kurumsal yatırımcıları ve bankaları düzenli olarak ziyaret ettiklerine değinen Yıldırım, "Bu görüşmeleri geçtiğimiz yıl Körfez coğrafyasında yaptık. Daha sonra Uzakdoğu'da, arkasından ABD'de ve Avrupa'nın önde gelen 5 ülkesinde gerçekleştirdik. Son olarak da Londra'da yaptık." diye konuştu.

Yıldırım, Londra'daki roadshow görüşmelerine giderken 8 yatırımcı kuruluşla görüşme planladıklarını, etkinlik başladığında katılımcı kurumsal yatırımcı ve bankaların sayısının arttığını gördüklerini vurgulayarak, toplamda 16 yatırımcı kuruluşla görüşme yaptıklarını dile getirdi.

Görüştükleri temsilcilerin yaşanan problemleri çok yakından takip ettiğini ifade eden Yıldırım, "Çünkü buraya yatırım yapıyorlar. Kısa vadede biz bu problemleri yaşıyoruz. Ama uzun vadede Türk ekonomisinin ve Türkiye'nin hep daha iyiye gittiğini, tarihsel gelişiminin de böyle olduğunu hep anlattık. Onlar da bunu çok iyi anlıyorlar." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İYİLEŞMESİ HER ZAMAN ÇOK HIZLI OLMUŞTUR"

Yıldırım, Türkiye'nin içinde bulunduğu mali sıkıntıdan kurtulacağını yabancı yatırımcıların çok iyi gördüğüne dikkati çekti.

Türk ekonomisinin can damarlarından birini KOBİ'lerin oluşturduğuna işaret eden Yıldırım, bunun yanında Türk müteahhitlerin de dünyanın her yerinde prestijli işlere imza attığını belirtti.

Bankacılık sisteminin Türkiye'de çok kuvvetli bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Yıldırım, yaptıkları görüşmelerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile "Türkiye'ye inananların kazanacağı" vurgusunda bulunduklarını anlattı.

"DİĞER BANKALAR DA İMZA ATACAK"

Londra görüşmelerinin sonunda sendikasyon kredisini yenilediklerini anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"YEP'in açıklanmış olması ve içeriğinin tatmin edici olması Londra'da yaptığımız en son sendikasyonu beklediğimizin çok daha üstüne çıkardı. Bizim geçtiğimiz yıl 545 milyon avroluk bir sendikasyonumuz vardı. Onu bu sene ödedik. Yenilemeyi bu kadar beklemiyorduk. Ama YEP ve iyileşmenin başlamış olmasının da etkisiyle geçen yılki sendikasyon kredisini 590 milyon avroyla yeniledik. Bu hem Türkiye ekonomisi hem Türk bankacılığı hem de bankamızın önemli bir başarısı. Türk ekonomisinin dünyaya verdiği güvenin de göstergesi. Bu sendikasyon kredisinin önemli bir işaret fişeği olduğunu söyleyebiliriz. Kuvvetle inanıyorum ki bizden sonra da diğer bankalarımız aynı şekilde başarılı sendikasyonlara imza atacaktır."

Gelecek hafta Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarının Endonezya'nın Bali şehrinde yapılacağını belirten Yıldırım, burada da kurumsal yatırımcılar, bankalar ve diğer Exim kuruluşlarıyla görüşmelerinin olacağını ifade etti.

Yıldırım, bütün bu çalışmaların sonunda yıl sonunda ihracatçılara verilen destekleri dolar bazında yüzde 17 artırma ve 46 milyar dolarlık destek verme hedeflerine ulaşacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

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