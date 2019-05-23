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Türk futbolunun bir çınarı daha "eriyor"

AA

Yarım asırlık "işçi takımı" Kardemir Karabükspor, 12 yıllık Süper ve 1. Lig maceralarının ardından gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

Kardemir Karabükspor

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 50 yıl önce kurulan, bu süreçte 34 sezon 1. Lig, 10 sezon da Süper Lig'de boy gösteren, bir defa da UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Karabük ekibi, geçen sezon Süper Lig'e, bu sezon da 1. Lig'e veda ederek en son 2007-2008 sezonunda yer aldığı 2. Lig'e geriledi.

Tıpkı Gaziantepspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu ve Orduspor gibi nice köklü kulüplerle aynı kaderi yaşayan, futbol dünyasında ismini duyurmuş, yıldızlaşmış birçok futbolcu ve teknik adamı dönem dönem bünyesinde barındıran Kardemir Karabükspor, son iki sezondur yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transfer yapamaz hale geldi. Genç oyuncularla çıkmak zorunda kaldığı son 48 maçını (Süper Lig'de 14, 1. Lig'de 34) kazanamadı.

Bu sezon üç beraberliği bulunmasına rağmen puan silme cezası nedeniyle 0 puanda kalan kırmızı-mavili ekip, (Bu sezon en fazla yenilen takım (31),en az gol atan takım (10),en çok gol yiyen takım (112),en farklı yenilen takım (7-1),en az berabere kalan takım (3),kendi sahasında en başarısız takım (17 maçta 3 beraberlik, 14 mağlubiyet),deplasmanda en başarısız takım (17 maçta 17 yenilgi) gibi olumsuz rekorlara imza attı.

Geçmiş dönemde formasını giydiği bazı oyunculara ve teknik heyete olan borçları nedeniyle puan silme cezalarıyla karşı karşıya olan Karabük ekibini, 2. Lig'de de zor günler bekliyor.

"YAŞATMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başına en zor gününde geldiğini ve ülkenin bir köklü kulübünün daha yok olmaması adına savaştığını söyledi.

Hızla eriyen ve terk edilen kulübü neredeyse bir sezondur ayakta tutuğunu ve artık gücü kalmadığını anlatan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah yok olmaya mahkum edilen bu köklü çınarı küllerinden yeniden doğurmak için Allah bize yardım edecektir. Önümüzde bu duruma düşmüş birçok kulüp var. Bu kulüplerin durumundan dersler çıkararak henüz her şey bitmemişken yaşatmaya gayret edeceğiz. Elimizde 1. Lig'de tecrübe kazanmış oyuncular var. 2. Lig'de de var olma mücadelemiz devam edecek ancak bize destek olunması şart. Şu ana kadar kimse destek olmadı. Bu kentin ileri gelenleri, iş adamları bu köklü kulübün daha fazla yok olmasına seyirci kalamaz diye düşünüyorum. Buna yürek dayanmaz. Bu sezon da destek göremezsek artık her şey çok geç olacak. İstense de eskiye dönmek için yıllar gerekecek."

Kulüp olarak ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Yüksel, daha nice gençleri Türk sporuna kazandıracaklarını aktardı.

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