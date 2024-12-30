Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 21 bin 83 TL oldu

Türk-İş, aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 21.083,28 TL'ye; Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 68.675,17 TL'ye; bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 27.364,71 TL 'ye yükseldi.