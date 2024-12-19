Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı! Türk-İş asgari ücret için ne kadar teklif etti?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplandı. Bu toplantıda da herhangi bir rakam konuşulmadığı açıklandı ancak Türk-İş, işçi kesiminin talep ettiği rakamı kamuoyu ile paylaştı. Peki, Türk İş asgari ücret teklifi ne kadar oldu? İşte, detaylar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplandı. 1 saat 15 dakika süren toplantı sonrasında herhangi bir rakamın konuşulmadığı açıklanmıştı. Toplantı sonrasında, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ın, "Para talep eden tarafız, hükümetin bir rakam söylemesi gerekiyor." açıklamasına rağmen Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı. Peki, Türk-İş asgari ücret teklifi ne oldu? İşte, detaylar...
TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET İÇİN TALEP ETTİĞİ RAKAMI AÇIKLADI!
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgari ücreti için talep ettikleri rakamı açıkladı. Atalay, "Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz asgari ücreti yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek yapılmasını talep ediyoruz. Asgari ücret önerimiz 29 bin 583 liradır." ifadelerini kullandı.
TÜRK İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY'DAN AÇIKLAMALAR
İşte Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşmasından öne çıkanlar;
19 gündür süren bir serüveni beraber yaşıyoruz. Sağımızda solumuzda oturan 4 tane asgari ücretli arkadaşımız var.
Asgari ücret görüşmeleri başlamadan 1 hafta evvel arkadaşlarımızı tespit ettik ve hangi kalemleri ilgilendiriyor, bunlarla ilgili arkadaşlarımız bilgi sahibiler. Geçmişte masada sendikacılar vardı.
Bu komisyonu toplardık bir rakam açıklardık ancak bir daha ne bir gündem olurdu ne de başka bir şey. Bu 20 günlük sürede Türk-İş neden açıklamıyor diye gündem oldu. Anti demokratik bir asgari ücret yapısı var şu anda.
Burada yetkili bizim buradaki 4 arkadaşımız, Ramazan Bey de onlara başkanlık yapıyor.
Biz bugüne kadar bir rakam bekledik. Hükümetin 5, işverenin 5 temsilcisi var. Bizim de 5 tane arkadaşımız var.
2024 yılı bizim için de, ülke için de zor bir yıl oldu. Şu anda kamu işçisi, asgari ücret seviyesinde ücret alıyor.
Asgari ücret 5 sene evvel belirleme ücretiydi. Şu anda ülkemizde bu geçim ücreti oldu.
Geçim şartları ortada, şu anda asgari ücret 11 bin tl düzeyine düştü alım gücü olarak. Bu ücretle bu insanların 1 hafta geçinmeleri mümkün değil. Bugün bu meselenin biteceğini umut ediyorduk.
İşveren de hükümet de bir rakam vermiyor. Kamuoyu da bizden bir rakam bekliyor. Öyle bir noktaya geldik ki, zaman zaman öğretim üyeleri dahi bizi itibarsızlaştıran açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Asgari ücretli tanımayanlar bu konuda yorum yapmaya devam ediyorlar.
Bizim açıklamamamızın sebebi, hükümetten ve işverenden bir rakam beklememiz. Bu işi bilmeyenler yorum yapıyor şu anda. Benim önümde 50 bin TL var 30 bin TL var, 32 bin TL var... Sayın Mehmet Şimşek diyor ki, ülke iyiye gidiyor. Madem iyiye gidiyorsa işçiyi nefes aldıracak bir geçim ücreti açıklayın. Arkadaşlarımız yazdılar, zarfa imza attılar bize verdiler. Burada bu işi iliğine kadar yaşayan bu arkadaşlarımız bu kararı alıyorlar.
Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz asgari ücreti yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek yapılmasını talep ediyoruz. Asgari ücret önerimiz 29 bin 583 liradır.