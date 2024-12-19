TÜRK İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY'DAN AÇIKLAMALAR

İşte Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşmasından öne çıkanlar;

19 gündür süren bir serüveni beraber yaşıyoruz. Sağımızda solumuzda oturan 4 tane asgari ücretli arkadaşımız var.

Asgari ücret görüşmeleri başlamadan 1 hafta evvel arkadaşlarımızı tespit ettik ve hangi kalemleri ilgilendiriyor, bunlarla ilgili arkadaşlarımız bilgi sahibiler. Geçmişte masada sendikacılar vardı.

Bu komisyonu toplardık bir rakam açıklardık ancak bir daha ne bir gündem olurdu ne de başka bir şey. Bu 20 günlük sürede Türk-İş neden açıklamıyor diye gündem oldu. Anti demokratik bir asgari ücret yapısı var şu anda.

Burada yetkili bizim buradaki 4 arkadaşımız, Ramazan Bey de onlara başkanlık yapıyor.

Biz bugüne kadar bir rakam bekledik. Hükümetin 5, işverenin 5 temsilcisi var. Bizim de 5 tane arkadaşımız var.

2024 yılı bizim için de, ülke için de zor bir yıl oldu. Şu anda kamu işçisi, asgari ücret seviyesinde ücret alıyor.