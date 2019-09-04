Merkezi İstanbul'da bulunan Ramor Dış Ticaret ve İnşaat Yatırım Anonim Şirketi'nin sahibi Reşit Tavan, İran donanması için 2013 ile 2015 yılları arasında ABD’den ekipman sağlayarak yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla ABD’de 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"ULUSLARARASI ACİL EKONOMİK GÜÇ YASASI"NI İHLAL SUÇLAMASI



Tavan, ABD’li yetkililerle görüşmek üzere gittiği Romanya’da 8 Haziran 2017’de tutuklanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı sitesinde yapılan açıklamaya göre, Reşit Tavan’ın davası Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentindeki federal mahkemede görüldü.

Tavan, Ramor Grup aracılığıyla İran’ın Gemi İnşaatı Şirketi Qeshm Madkandalou için, Wisconsin’deki şirketlerinde üretilen denizcilik ekipmanı aldığını ve ABD’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal ettiği suçlamasını geçen Nisan ayında kabul etmişti.

Bu ekipmanlar arasında dış motorlar, gemi aküleri ve deniz motorları bulunuyordu.

"MALİYE BAKANLĞI'NDAN İZİN ALINMADI" İDDİASI

Mahkemede suçun işlendiği 2013 ile 2015 yılları arasında, bu ticari işlemlerle ilgili kimsenin ABD Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ya da Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nden izin almaya çalışmadığı da vurgulandı.

Aynı suçlamada yargılanan Türk vatandaşı Fulya Kalafatoğlu Oğuztürk’ün de kaçak olduğunu belirtildi.

27 AY HAPİS YATACAK

Tavan, İran donanması için 2013 ile 2015 yılları arasında ABD’den ekipman sağlayarak yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla ABD’de 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.