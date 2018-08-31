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GÜZEL KALÇA İÇİN KIZARTMADAN UZAK DURUN

Haliyle ince belli, geniş kalçalı ‘armut’ Türk kadınları, kalın belli ve göbekli ‘elma’ tipi Avrupalı kadınlara göre çok daha şanslı. Daha sağlıklı, daha doğurgan… Ancak beden kitle endeksimizi hesaplayıp boyumuza göre uygun kiloyu da korumamız gerekir. İdeal beden kitle indeksi 18,5-25 arasındadır. Basen ve kalça bölgesindeki yağlanma, bel bölgesindeki yağlanmaya göre daha kabul edilebilir olsa da, azı karar çoğu zarardır.