AA

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinden (Türk Konseyi) yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Baghdad Amreyev'in, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürler hakkında derin endişe duyduğu belirtilirken, aynı zamanda Fransız yetkililerin ifade özgürlüğü kisvesi altında sarf ettiği sözlerin Fransa ve Müslüman toplumlar arasındaki köprüleri yıktığı değerlendirildi.

Amreyev, İslam ve terör arasında bağlantı kuran bu talihsiz zihniyetten kurtulunması, Fransa'da beraber yaşama kültürünü destekleyecek daha mantıklı bir tutum takınılması gerektiğini ifade etti.

Tarih boyunca Türk devletlerinin çok kültürlülük ve barış içinde bir arada yaşama kültürüne ev sahipliği yaptığını belirten Amreyev, bu ülkelerde barışçıl bir şekilde var olan farklı dini ve etnik yapının barış içinde topluma katkı sağladığının altını çizdi.