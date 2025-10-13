Türk müteahhitler gözünü Portekiz pazarına dikti

Türkiye Müteahhitler Birliği'nden (TMB) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı işbirliğinde ve TMB koordinasyonunda gerçekleştirilen, Portekiz'in Lizbon ve Porto şehirlerini kapsayan müteahhitlik heyeti ziyareti 16 Ekim'e kadar sürecek.

Ziyaret kapsamında Türk firmaları, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanlığı, Ticaret ve Yatırım Ajansı, İnşaat ve Kamu Hizmetleri Sanayicileri Derneği ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir araya gelerek ülkedeki büyük ölçekli yatırım projelerine dair bilgi alacak. İşbirliği olanaklarını da değerlendirecek Türk müteahhitler, Portekiz firmalarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Müteahhitlik heyeti, Portekiz'de gelecek 5 yıllık dönemde gerçekleştirilmesi hedeflenen yaklaşık 70-100 milyar euro tutarındaki projelerden pay almayı amaçlıyor. Bu tutarın 45 milyar euroluk bölümü, altyapı projeleri, geri kalanı ise kamu-özel işbirliği modeliyle yapılacak konut, ulaştırma, enerji ve kentsel gelişim projeleri için ayrılacak.

"Türk inşaat sektörü için Avrupa'da yeni kapı açılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Erdal Eren, Türk inşaat sektörü için Avrupa'da yeni kapı açılacağını belirterek, "Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar 137 ülkede 546,5 milyar dolar tutarında 12 binden fazla proje üstlendi. Avrupa'da 55,4 milyar dolarlık 1649 proje hayata geçirdik." ifadesini kullandı.