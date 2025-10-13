Habertürk
Habertürk
        Türk müteahhitler gözünü Portekiz pazarına dikti

        Türk müteahhitlik heyeti, gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan 100 milyar avroluk alt ve üstyapı projesini yerinde incelemek ve olası işbirliklerini görüşmek üzere Portekiz'e gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 11:57 Güncelleme: 13.10.2025 - 11:57
        Türk müteahhitler gözünü Portekiz pazarına dikti
        Türkiye Müteahhitler Birliği'nden (TMB) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı işbirliğinde ve TMB koordinasyonunda gerçekleştirilen, Portekiz'in Lizbon ve Porto şehirlerini kapsayan müteahhitlik heyeti ziyareti 16 Ekim'e kadar sürecek.

        Ziyaret kapsamında Türk firmaları, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanlığı, Ticaret ve Yatırım Ajansı, İnşaat ve Kamu Hizmetleri Sanayicileri Derneği ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir araya gelerek ülkedeki büyük ölçekli yatırım projelerine dair bilgi alacak. İşbirliği olanaklarını da değerlendirecek Türk müteahhitler, Portekiz firmalarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

        Müteahhitlik heyeti, Portekiz'de gelecek 5 yıllık dönemde gerçekleştirilmesi hedeflenen yaklaşık 70-100 milyar euro tutarındaki projelerden pay almayı amaçlıyor. Bu tutarın 45 milyar euroluk bölümü, altyapı projeleri, geri kalanı ise kamu-özel işbirliği modeliyle yapılacak konut, ulaştırma, enerji ve kentsel gelişim projeleri için ayrılacak.

        "Türk inşaat sektörü için Avrupa'da yeni kapı açılacak"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Erdal Eren, Türk inşaat sektörü için Avrupa'da yeni kapı açılacağını belirterek, "Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar 137 ülkede 546,5 milyar dolar tutarında 12 binden fazla proje üstlendi. Avrupa'da 55,4 milyar dolarlık 1649 proje hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

        Portekiz'de ilk defa 2024 yılında proje üstlenildiğine ve bugüne kadar 71 milyon dolarlık iki proje alındığına dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

        "İki ülkenin işbirliği potansiyeli bunun çok üzerinde. Firmalarımızın farklı coğrafyalarda kazandığı tecrübe ve uluslararası başarısı, Portekiz gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de rekabetçi ve sürdürülebilir çözümler sunmamızı sağlıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Portekiz ve Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu ülkelerinde firmalarımızın aktif rol almasını hedefliyoruz. Bu ziyaretin uzun vadeli ortaklıkların temelini oluşturacağına inanıyoruz."

