Türk okçuluğu Tokyo'da ilk peşinde

Okçulukta Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'na iki sporcu temsil edecek. Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yayda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz olimpiyatlara kota aldı.

Milliler, okçulukta ilk olimpiyat madalyasını Tokyo'da kazanmayı hedefliyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Antalya özellikle pandemi başladıktan sonra tam okçuluk merkezi haline geldi." diyen Topaloğlu, Antalya'da geçey yıl ekim ayından bu yana uluslararası dördüncü yarışmanın gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en üst seviyede tedbirlerin alındığını vurgulayan Topaloğlu, "Bunu da zaten gelen tüm katılımcılar gördü. Güvenli bir yer olduğuna kanaat getirdikleri için Antalya'ya gelmekten hiçbiri çekinmedi. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası ve kota yarışmasına 40 ülke katıldı. Bu son yıllarda yapılan en kalabalık Avrupa Şampiyonası'ydı." ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, aynı zamanda kota yarışması olmasının da katılımı artırdığını dile getirerek, "Yaptığımız organizasyonun mükemmelliği tüm ülkeler tarafından takdirle karşılandı. Hepsi büyük bir memnuniyetle ülkelerine döndü. Güvenli bir şekilde yarışma yapıldığını gördüler. Hem sportif hem de organizasyon anlamında çok başarılı bir yarışmaydı." değerlendirmesini yaptı.

ASIL HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün Tokyo 2020 kotasını aldığının hatırlatılması üzerine Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Sporcularımız 4 yıldır bu kotalar için çalıştı. Nihai amacımız artık Türk okçuluğunu olimpiyat madalyasına kavuşturmak. 'Tokyo Olimpiyatları'nda bunu başaracağız' diye düşünüyoruz. Bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Sporcularımız bunu gerçekleştirecek güçte."

"MAKARALI YAYDA SPORCULARIMIZ BİZİ YANILTMADI"

Abdullah Topaloğlu, 18 yaşındaki Yakup Yıldız'ın büyükler erkekler makaralı yay bireyselde altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde ettiğinin altını çizdi.

Furkan Oruç, Yakup Yıldız ve Evren Çağıran'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'nın da Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Makaralı takımlarımız her zaman dünyadaki yerini koruyor, ilk sıralarda yer alıyor. Burada da bizi yanıltmadılar. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi üst noktalara taşıdılar. İstiklal Marşı'mızı dinlettiler, ülkemizde olması da önemliydi. Makaralı takımımız hem erkek hem de kadınlarda güçlü bir takım. Bu gücünü de sürdürüyorlar, bunu tüm Avrupa'ya bir kez daha göstermiş oldular. Onları bir kez daha tebrik ediyorum. Türk okçuluğuna ve sporuna verdiği desteklerden dolayı da Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."