Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "Polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli bir ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bir yandan ülkemiz satında huzur ve asayişi sağlarken, diğer yandan suçun ve suçlunun her türlüsüyle cansiparane mücadele ediyorsunuz. Milletimizin güven ve huzur içinde yaşaması için gece gündüz demeden fedakarca gayret sarf ediyorsunuz. Askerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, bekçilerimiz ve istihbarat mensuplarımızla birlikte çetelere, şehir eşkıyalarına, teröristlere, zehir tacirlerine, kaçakçılara, kısacası suçluların hiçbirine göz açtırmıyorsunuz. Bu düşüncelerle Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftanızı bir kez daha tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Her birinize görevlerinizde Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum."