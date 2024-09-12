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        Haberler Dünyadan Türk senarist Alev Aydın'dan ayrılan Halsey yeni sevgilisi Avan Jogia ile nişanlandığını duyurdu - magazin haberleri

        Halsey yeni sevgilisi Avan Jogia ile nişanlandığını duyurdu

        Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğini geçen yıl bitiren ve ardından oyuncu Avan Jogia ile ilişkiye başlayan Halsey, nişanlandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:19
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        ABD'de yaşayan Türk senarist Alev Aydın'dan geçen yıl ayrılan ünlü şarkıcı Halsey, yeni sevgilisi, oyuncu Avan Jogia ile nişanlandığını duyurdu.

        29 yaşındaki ABD'li şarkıcı, sosyal medya paylaşımıyla 32 yaşındaki Avan Jogia ile evleneceğini açıkladı.

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        Halsey, sosyal medya paylaşımında, erkek arkadaşı Avan Jogia ile evlenmeyi umduğunu söyledi. Bu açıklamadan bir süre önce de E! News'e verdiği röportajda Jogia ile evlenme ihtimali üzerine konuşmuş ve "Öyle umuyorum" demişti.

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        Halsey, "Avan en iyisi. Başıma gelen en iyi şeylerden biri. Onunla geçirdiğim her gün, en iyi arkadaşımla birlikte olduğumu hissettiğim gün" ifadesini kullanmıştı.

        Halsey ayrıca, Alev Aydın'la birlikteliğinden olan 3 yaşındaki oğlu Ender ile nişanlısı Jogia'nın çok iyi anlaştığını da ekleyerek, "Ayrılmaz ikililer" demişti.

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        Halsey ve Avan Jogia ikilisi, Eylül 2023'te birlikteliğe başladı ve bir ay sonra da ilişkilerini ilan etti.

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        Halsey, rol alacağı biyografik senaryoyu yazan Alev Aydın'la 2019'da tanışmış ve ilişkiye başlamıştı. Alev Aydın ile ilişkisi nedeniyle Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar atıyordu.

        2021'de Ender Ridley adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

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        Resmi olarak evli olmayan çift, ilişkilerini Nisan 2023'te bitirdi.

        #Avan Jogia
        #Halsey
        #Alev Aydın
        #evlilik
        #nişan
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