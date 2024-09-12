Halsey, "Avan en iyisi. Başıma gelen en iyi şeylerden biri. Onunla geçirdiğim her gün, en iyi arkadaşımla birlikte olduğumu hissettiğim gün" ifadesini kullanmıştı.

Halsey ayrıca, Alev Aydın'la birlikteliğinden olan 3 yaşındaki oğlu Ender ile nişanlısı Jogia'nın çok iyi anlaştığını da ekleyerek, "Ayrılmaz ikililer" demişti.