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Türk sporcu Furkan Er'den vücud geliştirmede tarihi başarı

2021 NPC Rusya yarışmasında Men's Physique Overall şampiyonu olarak, en genç Türk IFBB Pro ünvanını elde eden Furkan Er, çıktığı ilk profesyonel yarışma olan Romania Muscle Fest Pro'da ikincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Habertürk'ten Fatih Berktaş'ın haberi...

Türk sporcu Furkan Er'den vücud geliştirmede tarihi başarı

Dünyanın en prestijli profesyonel vücûd geliştirme organizasyonu IFBB’nin Romanya ayağı tamamlandı. Türkiye’den dört sporcunun katıldığı yarışmada Men's Physique kategorisinde tarihi bir başarı geldi.

26 yaşındaki Furkan Er adlı sporcumuz ilk profesyonel yarışmasında ikinci olarak dünyaca ünlü Andre Rieu gibi sporcuları geride bıraktı ve Mr.Olimpia yolunda önemli bir adım attı.

Başarıları:

2016 Türkiye Atletik Fizik Genç Erkekler Şampiyonluğu

2016 IFBB Avrupa Şampiyonası Atletik Fizik Genç Erkekler Şampiyonluğu

2017 IFBB Diamond Cup Luxembourg Atletik Fizik Büyükler Üçüncülüğü

2018 IFBB Dünya Şampiyonası Atletik Fizik Genç Erkekler İkinciliği

2019 IFBB Diamond Cup Makedonya Atletik Fizik Büyükler Şampiyonluğu

2019 IFBB Diamond Cup Makedonya Atletik Fizik Şampiyonlar Şampiyonluğu

2021 NPC WORLDWIDE RUSSIA PRO QUALIFIER Kategori 1.si ve overall (IFBB PRO CARD)

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