Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 adet B-1 uçağına, tanker uçakları ile havada yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2020
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, müttefik ülkeler arasındaki askeri iş birliği kapsamında, Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 adet B-1 uçağına Türkiye'nin tanker uçakları ile havada yakıt ikmali desteği verildiği belirtildi.
Açıklamada, yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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