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Türk tanker uçaklarından ABD savaş uçaklarına yakıt ikmali

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 B-1 uçağına tanker uçakları ile havada yakıt ikmali yapıldığını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı
AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 adet B-1 uçağına, tanker uçakları ile havada yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, müttefik ülkeler arasındaki askeri iş birliği kapsamında, Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 adet B-1 uçağına Türkiye'nin tanker uçakları ile havada yakıt ikmali desteği verildiği belirtildi.

Açıklamada, yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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