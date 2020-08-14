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Türk Telekom'un genç yetenek programı ‘Türk Telekom START’ın Staj Programı’na kabul edilen gençler, 17 Ağustos’ta online stajlarına başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, 5 hafta sürecek “START Stajım Online Gelişim Programı’na dahil olacak gençler, staj boyunca, online olarak kapsamlı bir eğitim-gelişim sürecine tabi tutulacaklar.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Tüm mülâkat ve başvuru sürecimizi online olarak yürüttük. Üniversitelerin 3'ünü ve 4'üncü sınıf öğrencileri, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençlerin başvurabildiği Türk Telekom START programımızda START Stajım Modülüne tam 4 bin 406 başvuru aldık. Bu başvurular arasından çeşitli mülâkatlar sonucunda 50 gencin Türk Telekom’da staja başlamasını planlıyoruz. Bu yıl pandemi sürecinin de etkisiyle ilk kez START Staj programımızı, başvurulardan gelişim programına kadar, uçtan uca online olarak tasarladık" dedi.

Program kapsamında, gençlerin telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma, oyunlaştırma, yazılı iletişim, sunum becerileri, Office Programları gibi birçok alanda eğitim alma fırsatına sahip olacakları kaydedildi.