Türk Telekom deplasmanda Ratiopharm Ulm'u devirdi!
EuroCup B Grubu'nun 13. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Ratiopharm Ulm'u 85-79 mağlup etti
Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 13. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 85-79 mağlup etti.
Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanan ve ilk çeyreği 19-19 berabere geçilen maçın devresine ev sahibi ekip 41-40 öne gitti.
İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü ele geçiren ve son çeyreğe 61-56 üstün giren başkent temsilcisi, salondan 85-79 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Türk Telekom, gruptaki 4. galibiyetini elde ederken, Alman ekibi 5. mağlubiyetini yaşadı.
Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.