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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Türk Telekom deplasmanda Ratiopharm Ulm'u devirdi! - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom deplasmanda Ratiopharm Ulm'u devirdi!

        EuroCup B Grubu'nun 13. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Ratiopharm Ulm'u 85-79 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 00:10 Güncelleme: 27.12.2023 - 00:10
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        Türk Telekom deplasmanda kazandı!
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        Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 13. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 85-79 mağlup etti.

        Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanan ve ilk çeyreği 19-19 berabere geçilen maçın devresine ev sahibi ekip 41-40 öne gitti.

        İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü ele geçiren ve son çeyreğe 61-56 üstün giren başkent temsilcisi, salondan 85-79 galip ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Türk Telekom, gruptaki 4. galibiyetini elde ederken, Alman ekibi 5. mağlubiyetini yaşadı.

        Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.

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