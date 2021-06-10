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Rus devlet kuruluşu Atomflot, Türk tersane ile işbirliğine gittiğini duyurdu. Rosatom'un bir kolu olarak faaliyet gösteren gemi operatörü Atomflot'un, Kuzey Star Tersanesi işbirliğinde yüzen bir iskele inşa edeceği kaydedildi.

UrduPoint News'in haberine göre, söz konusu yüzer iskelenin Rusya'nın 'Project 22220' isimli nükleer buz kırıcısında kullanılacağı belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Atomflot ve Kuzey Star Tersanesi Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 7 Haziran'da Project 22220 evrensel nükleer buz kırıcılar için yüzer iskele inşaatı için bir sözleşme imzaladı" denildi. Söz konusu anlaşmanın 69 milyon doları bulduğu da verilen bilgiler arasında.

30 bin ton yük kapasiteli yüzer iskelenin yapımının 29 ay süreceği ve Rusya'nın Murmansk bölgesine teslim edileceği bilgisi verildi.

22220 Projesi kapsamındaki dünyanın en güçlü nükleer buz kırıcıları, Yamal ve Gydan yarımadalarından Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki pazarlara ham hidrokarbon malzemeleri taşıyan ve yıl boyunca Kuzey Kutbu koşullarında üç metreye kadar buz kıran gemi kervanlarına eşlik edeceği kaydedildi.