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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç Kız Kardeş 30. bölüm fragmanı yayında!

Üç Kız Kardeş 30. bölüm fragmanı izleyicisi ile buluştu. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven gibi başarılı isimler yar alıyor. Her hafta salı akşamı yayınlanan Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Üç Kız Kardeş 30. bölüm fragmanına Türkan'ın, Somer'e rest çekmesi damga vuruyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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  • Türkan, Somer'e resti çekti! Üç Kız Kardeş 30. bölüm fragmanı yayında!

    Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeleri sizler için derledik. İşte Üç Kız Kardeş 30. bölüm fragmanı detayları...
  • Türkan, Somer'e resti çekti! Üç Kız Kardeş 30. bölüm fragmanı yayında!

    ÜÇ KIZ KARDEŞ 30. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR!

    Karnındaki bebeğin katili Mine'yi affetmeyen Türkan, Somer'in de şikayetini geri çekmemesi için savaş verir. Somer ise Mine'yi hapisten çıkarmak için “Şikayetimi geri alıyorum ama bir şartım var!” der. 
  • Türkan, Somer'e resti çekti! Üç Kız Kardeş 30. bölüm fragmanı yayında!

    Rüçhan ise Türkan'a "Sen Soner'in arkasında durmayacaksan yolunda da durma bu saatten sonra." diyerek azarlar. 
  • Türkan, Somer'e resti çekti! Üç Kız Kardeş 30. bölüm fragmanı yayında!

    Öte yandan Sadık, Nesrin'i hiç bir şekilde affetmeyeceğini söyler. 

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