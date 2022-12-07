Üç Kız Kardeş 30. bölüm fragmanı yayında!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 30. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR!

Karnındaki bebeğin katili Mine'yi affetmeyen Türkan, Somer'in de şikayetini geri çekmemesi için savaş verir. Somer ise Mine'yi hapisten çıkarmak için “Şikayetimi geri alıyorum ama bir şartım var!” der.