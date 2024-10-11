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        Haberler Magazin Türkan Şoray'a, KKTC'de fahri doktora unvanı verilecek

        Türkan Şoray'a, KKTC'de fahri doktora ünvanı verilecek

        Türkan Şoray'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Amerikan Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verileceği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:13 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:13
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        'Sultan'a fahri doktora
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada; "Yeşilçam'ın Sultanı" ünvanını taşıyan Türkan Şoray'ın, üniversitenin davetlisi olarak ülkeye gideceği, üniversitenin 2024 - 2025 akademik yılı açılış törenine katılacağı kaydedildi.

        Açıklamada; 16 Ekim'de gerçekleşecek programda, ünlü oyuncu Türkan Şoray'a fahri doktora ünvanı takdim edileceği ifade edildi. Ayrıca, 17 Ekim'de başrollerini; Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın paylaştığı 'Selvi Boylu Al Yazmalım'ın gösterimi yapılacak. Programa Şoray da katılacak.

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        #Türkan Şoray
        #Girne Amerikan Üniversitesi
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