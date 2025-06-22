Türkan Şoray: Bizi oyuncu olarak görmüyorlardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliğine katılan Türkan Şoray, güzel bir söyleşiye katıldığını ve bundan çok mutlu olduğunu söyledi.

Zülfü Livaneli ile edebiyat ve sinema üzerine sohbet ettiklerini anlatan Türkan Şoray, insanların çok ilgili ve sıcak davrandığını, bu tür etkinliklerin sanat ve sinema adına devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Son dönemde film yapım maliyetlerinin yüksek olduğunu, sinemaya aşık yönetmen ve yapımcıların ise bütün gayretleriyle film yapmaya çalıştığını vurgulayan Türkan Şoray, izleyicilerin de bu filmlere sahip çıkması ve sinema salonlarını doldurması gerektiğini ifade etti.

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"SEYİRCİNİN BENİ SEVMESİ OYNADIĞIM KARAKTERLERE BAĞLI"

Türkan Şoray, sinema filmleri çektiği dönemlerin kendisi için ayrı öneme sahip olduğunu belirterek; "İzleyicilerin beni sevmesi oynadığım karakterlere bağlı. O karakterleri çok sevdikleri, özdeşleştikleri için bizi seviyorlar. 'Sinema büyüsü' diye bir şey var. Onun bende olduğunu biliyorum. Onun ne olduğu belli olmuyor. Güzellikle falan alakası yok. Ben onu samimiyet diye düşünüyorum. İzleyiciler, onu samimi olunca anlıyor" dedi.