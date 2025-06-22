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        Haberler Magazin Türkan Şoray: Bizi oyuncu olarak görmüyorlardı - Magazin haberleri

        Türkan Şoray: Bizi oyuncu olarak görmüyorlardı

        Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray, bir dönem sinema entelektüellerinin Türk sineması ve kendilerini oyuncu olarak küçümsediğini söyledi. Şoray; "Bizleri de çok oyuncu olarak görmüyorlardı. Ben de onun sıkıntısını çok çektim. Nedense hâlâ da öyle olduğu için ben film çeviremiyorum" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:50 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:50
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        "Bizi oyuncu olarak görmüyorlardı"
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliğine katılan Türkan Şoray, güzel bir söyleşiye katıldığını ve bundan çok mutlu olduğunu söyledi.

        Zülfü Livaneli ile edebiyat ve sinema üzerine sohbet ettiklerini anlatan Türkan Şoray, insanların çok ilgili ve sıcak davrandığını, bu tür etkinliklerin sanat ve sinema adına devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

        Son dönemde film yapım maliyetlerinin yüksek olduğunu, sinemaya aşık yönetmen ve yapımcıların ise bütün gayretleriyle film yapmaya çalıştığını vurgulayan Türkan Şoray, izleyicilerin de bu filmlere sahip çıkması ve sinema salonlarını doldurması gerektiğini ifade etti.

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        "SEYİRCİNİN BENİ SEVMESİ OYNADIĞIM KARAKTERLERE BAĞLI"

        Türkan Şoray, sinema filmleri çektiği dönemlerin kendisi için ayrı öneme sahip olduğunu belirterek; "İzleyicilerin beni sevmesi oynadığım karakterlere bağlı. O karakterleri çok sevdikleri, özdeşleştikleri için bizi seviyorlar. 'Sinema büyüsü' diye bir şey var. Onun bende olduğunu biliyorum. Onun ne olduğu belli olmuyor. Güzellikle falan alakası yok. Ben onu samimiyet diye düşünüyorum. İzleyiciler, onu samimi olunca anlıyor" dedi.

        Sinemaya amatörce başladığını hatırlatan Türkan Şoray, oynadığı karakterleri, acı ve sevinci yaşayıp hissederek canlandırdığını dile getirdi.

        Türkan Şoray; "O benim samimiyetimde zannediyorum. Ben o acıyı hissettiğim ve onu kameraya oynadığım zaman çok garip bir şekilde insanlarla diyalog kurmuşum gibi hissediyorum. O acıyı insanlarla paylaştığımı hissediyordum. O yıllarda da çok garip bir şekilde seyirci de o filmlerde benim acımı yüreğinde hissediyordu" diye konuştu.

        "BİZLERİ OYUNCU OLARAK GÖRMÜYORLARDI"

        Bir dönem sinema entelektüellerinin Türk sineması ve kendilerini oyuncu olarak küçümsediğine değinen Türkan Şoray; "Bizleri de çok oyuncu olarak görmüyorlardı. Ben de onun sıkıntısını çok çektim. Nedense hâlâ da öyle olduğu için ben film çeviremiyorum. Filmlerde nedense hep güzel kadın ve genç kadın olması lazım. Sanat filmlerinin dışında bir de ticari bir meslek dalı sinema" ifadelerini kullandı.

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        #Türkan Şoray
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