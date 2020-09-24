Türkan Şoray: Çok hüzünlü bir geceydi - Magazin haberleri

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Türk modasının terzisi Yıldırım Mayruk (1960-2020) ve 'Terzi Yamağı' Barbaros Şansal (1990 -2020),cemiyet hayatının tanınan isimlerinden ünlü iş adamı Sait Emir ana sponsorluğunda tarihi Fişekhane’de gerçekleşen tiyatral sunumlu jübileyle meslek hayatlarına veda ettiler.

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve sunucu Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’ın sunumuyla sınırlı sayıda yakın dostlarının katılımı ile gerçekleşen 60 yıl Türk modasına yön vermiş Grand Couturier Yıldırım Mayruk’un sosyal mesafeli son defilesinin koreografisini Asil Çağıl yaptı.

Kainatın tüm renklerinin kullanıldığı 'Yıldırım Mayruk jübile' koleksiyonu arşivden 1000’den fazla elbise içinden 1960’dan günümüze Mayruk retrospektifinde kostümlerle oluşturulan 200 köstüm 200 manken tarafından tanıtıldı. 5 bölümden oluşan 60 dakikalık sunumda, tayyör ve mantodan, işleme ve drape gece kostümlerine, gelinliklere uzanan bir anlatım gerçekleştirildi.

15 Milyon TL değerindeki Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu’nda kullanılan kumaş, malzeme ve aksesuarlar Mayruk için üretildi. Kostümler, 1500 saat el işçiliğiyle işlendi.

Gönül Akkor’dan Ayferi’ye, Selda Bağcan’dan Tanju Okan’a 1960 senesinden günümüze tüm hit şarkılar, koleksiyon tanıtımında kullanıldı.

Yıldırım Mayruk Jübile defilesinde sırasıyla; Açelya Kartal, Ahu Yağtuğ, Alona Kral, Anastasia Görel, Arzum Onan, Aslıhan Karalar, Aylin Arasil, Azra Akın, Buket Saygı, Buse İskenderoğlu, Çağla Şikel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, Eren Güneri, Erjena Avokadnas, Esra Sümer, Günay Musayeva, İpek Gümüşoğlu, İvana Sert, Meltem Hakarar, Meltem Keklik, Nur Kübra Yıldız, Ola Zaremba, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Şebnem Sürücü, Seda Ertan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Soner Sevim Çiftçi, Sibel Özünlü, Sevcihan Tunca, Suna Selen, Tuğba Özay, Tuğçe Sarıkaya, Yanita Schmidt, Yasemen Çavuşoğlu, Yelda Kara, Zeliha Çal ve Türkan Şoray podyuma çıktı.

Türkan Şoray podyumda boy gösterdikten sonra veda selamlamasına çıkan Mayruk, göz yaşlarına hakim olamayıp jübile selamlamasını ağlayarak yaptı.

Podyumda ünlü modacıyı uğurlayan usta oyuncu Türkan Şoray, göz yaşlarına boğuldu. Gecenin sponsoru ünlü iş adamı Sait Emir, açılış konuşmasında "Arkadaşlarla kendi aramızda konuşurken bu geceye Apocalypse adını verdik. Apocalypse eski Mısır’da yeniden doğuş demek. Bu bir son değil başlangıç" dedi.

Gecede onur konuğu olarak ağırlanan Bülent Ersoy, Yıldırım Mayruk imzalı özel tasarım kıyafetiyle ve görkemli şapkasıyla dikkat çekti.

"BİR DEVİR BİTTİ"

Ersoy, "Bir devir bitti. Çok kıymetlimizdi. Yıldırım Bey ağlayınca ben de kötü oldum" dedi. Diva, Türkan Şoray’ın defilede yer almasıyla ilgili, "Ah canım çok güzeldi yürüdü. Her şey çok güzeldi" şeklinde konuştu.

"ÇOK HÜZÜNLÜ BİR GECEYDİ"

Şoray, defileyle alakalı konuşarak, "Yıldırım’ın hepimiz üzerinde büyük emeği vardı. Moda dünyasının duayeniydi. Çok hüzünlü bir geceydi" dedi.

Kapanışta Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal ile podyuma çıkan Türkan Şoray, ayakta alkışlandı. Sosyal medyada "Krala sultanlı veda, krala kral veda" yorumları yapılırken Türk moda tarihinin en büyük vedası olarak işaret edildi. Türkan Şoray’lı kapanış selamlamasında 12 Türkiye Güzeli ve 15 Best Model takip mesafesine göre podyumda vizor ve siperliklerle yer alarak büyük ustaya veda etti.

Mayruk'un Jübilesine, ünlü isimlerin akınına uğradı. İş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok seçkin ismin katıldığı defileyi izlemeye gelenler arasında; Bülent Ersoy, Canan Kaftancıoğlu, Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ, Yağmur Ünal, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Betül Demir gibi isimler defileyi ön sıradan izledi.

Organizasyonun ana sponsoru cemiyet hayatının tanınmış seçkin isimlerinden ünlü iş adamı Sait Emir’e, Asil Çağıl’a, Mert Fırat’a, Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’a, Ahmet Akbalık Ahmet Güneş’e, Sabit Kaya’ya ve Oya Tolga’ya teşekkür plaketi verildi.

Covid-19 virüsü sebebiyle sosyal mesafe kurallarına göre yapılan Yıldırım Mayruk jübilesinde gelen sınırlı sayıdaki yakın dostları 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyularak yerlerine oturtuldu. Backstage’de tüm hazırlıkların yapıldığı İzole Kulis kuruldu. Alanda 4 ambulans ve 12 kişilik sağlık ekibi yer aldı.

Tüm ekibe ve gelen konuklara maske, vizör siperlik ve hijyen seti dağıtıldı. Davetliler için üst düzey tedbirlerin alındığı organizasyonda sosyal mesafenin korunması prensibine dayanılarak yaklaşık 500 kişi kapasiteli mekana yalnızca çok özel 100 konuk davet edildi.

Bugüne kadar 65 koleksiyon sergileyen ve dünyada drapenin altın ustası olarak tanımlanan Mayruk, ilk defilesini Hipodrom’da gerçekleşirken son defilesini ise Fişekhane’de yapmış oldu. Ayrıca yurtiçinde sayısız defileye imza atan modacı, Paris, Londra, Moskova, Tokyo, Telaviv, Hayfa, Zürih, Aşkabat, Niamey, Brezilya, Abu Dabi, Doha gibi şehirlerin de bulunduğu birçok yurt dışı defilesi yaptı ve bu defilelerin gelirini eğitim ve hayır kurumlarına bağışladı. Mayruk ve Şansal kapatacakları atölyelerinin ardından, bundan sonraki hayatlarını moda konusunda eğitim, yayıncılık, arşivcilik ve prodüksiyon başta olmak üzere uluslararası platforma taşıyacaklar.