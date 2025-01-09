Türkan Şoray: Gözlerinde bir hüzün sezerdim zaman zaman

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, dün sabah yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İleri, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selim İleri hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Selim İleri'nin vefatı, birçok ünlüyü derin üzüntüye sevk etti.

O ünlülerden biri de dostu Türkan Şoray...

Türkan Şoray, üzüntüsünü şöyle dile getirdi;

Çok üzgünüm...

Yakın dostumdu Selim İleri...

Yıllara dayanan bir dostluk.

Ruhen de çok iyi anlaşırdık.

Son derece hassas yapısı ve naif kişiliği, yazdığı kitaplardaki karakterlerine de yansırdı.Kitaplarını okuduğum zaman, “Bu karakter sizsiniz” derdim.

Gözlerinde bir hüzün sezerdim zaman zaman... Sohbetlerimiz daha çok sinema ve yazdığı kitaplar üzerine olurdu.

Ödül törenlerinde ve özel toplantılarda hep beraberdik. Hayatımda bir boşluk oluştu.

Selim İleri, Türk Edebiyatı'nın en değerli yazarlarından biriydi ve çok üretkendi.

Tüm kitaplarını okudum.

Sinemayla da çok ilgiliydi. Yazdığı bir çok senaryo film yapıldı. 'Seni Kalbime Gömdüm' adlı senaryosunda ben de oynadım.

Her zaman kalbimde yaşayacak.

Türk edebiyatının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Nurlar içinde yatsın.