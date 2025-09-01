Türkan Şoray, tatil pozlarıyla dikkat çekti
Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray, Antalya Kaş'ta verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu
Giriş: 01.09.2025 - 21:39 Güncelleme: 01.09.2025 - 21:39
Usta oyuncu Türkan Şoray, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla gündeme geldi.
80 yaşındaki Yeşilçam efsanesi, Antalya’nın turistik ilçesi Kaş’ta objektif karşısına geçerek pozlar verdi.
Ünlü oyuncu, yayımladığı gönderisine ise şu notu düştü; "Turistik ilçemiz Kaş’ın tarihi dokusu ve tabiat güzelliği beni büyüledi."
Fotoğraflar: Instagram
