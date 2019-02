Son iki yıldır yüzde 49 gelir büyümesi ile dünyanın en hızlı büyüyen dijital operatörü olmayı başaran Turkcell, geçen yıl Mobil Dünya Kongresi’nde paylaştığı “dijital ihracat hedefi” doğrultusunda attığı önemli adımları, bu yıl yine aynı etkinlikte yaptığı bir basın toplantısıyla açıkladı. OTT ve telekom yeteneklerini başarıyla birleştirerek telekom sektörüne yepyeni bir soluk getiren Turkcell, grup şirketi Lifecell ile Türkiye, Belarus, Ukrayna, KKTC, Moldova ve Almanya’daki müşterileri ile daha güçlü ilişkiler kurmayı sağlayan 1440 stratejisinin yeni işbirlikleriyle birlikte toplam 9 operatör tarafından hayata geçirileceğini açıkladı.



Lifecell’in dijital servisleri Türkiye’de Turkcell, KKTC’de Kuzey Kıbrıs Turkcell, Belarus’ta BeST, Ukrayna’da Lifecell, Almanya’da Lifecell Europe ve Moldova’da Moldcell’in ardından Arnavutluk’ta ALB Telecom, Nepal’de CG Corp Global, Karayipler’de ise Digicel ile birlikte toplam 39 ülkede kullanılmaya başlanacak. Hayata geçen işbirlikleri sayesinde Türkiye’nin uygulamaları toplamda yaklaşık 320 milyon kişinin yaşadığı bir pazara açılmış oluyor.



'BU TÜRKİYE'NİN BAŞARI HİKAYESİDİR'



Barselona’da gerçekleşen basın toplantısında, bir yılda kat edilen mesafeyi basın mensuplarıyla paylaşan Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, “Bundan tam bir sene önce, tam da burada ‘Dijital ihracat dönemini başlatıyoruz’ demiştik. Aradan geçen bir senede onlarca operatör ile yaptığımız görüşmelerde, 1440 stratejisine aslında dünyadaki tüm operatörlerin ihtiyacı olduğunu gördük. Bu noktada özellikle Digicel Group, ALB Telecom ve Moldcell çok vizyoner bir yaklaşım gösterdiler ve Lifecell’in dijital servislerini tercih ettiler. Nepal’den CG Corp Global ise Nepal’in ilk dijital operatörünü Lifecell ile birlikte kurmaya karar verdi. Bugün toplamda 3 farklı kıtada, 9 operatör faaliyet gösterdikleri ülkelerde, başarısı bugüne kadar 6 ülkede kanıtlanmış olan 1440 stratejisini hayata geçirmeye başladılar. Bu Turkcell’in değil Türkiye’nin başarı hikayesidir” dedi.



Sözlerine sektöre dair küresel bir öngörü ile devam eden Terzioğlu, “Operatörler Endüstri 4.0 ile birlikte sağlık, eğlence, eğitim ve ulaşım gibi tüm sektörlerin dönüşmesinde ana bileşen haline geliyor. Bu ancak ‘dijital operatör’ haline gelerek başarılabilir. Önemli olan müşterilerimizin ihtiyaç duydukları servisleri operatörlerin sunabilmeleri. Aksi takdirde bir altyapı sağlayıcı olmaktan öteye geçemezler. Bizim dönüşümümüz dört sene önce başladı. 1440 stratejisi ile dünyanın ilk dijital operatörü haline geldik. Mobil ve sabit altyapımızın üzerine telekom ve OTT yeteneklerimizi ekledik. BiP, fizy, TV+, Lifebox, Okudo, Paycell, Dijital Operatör, Kopilot ve Yaani gibi küresel rakiplerini üstün özellikleriyle geride bırakan dijital servisler geliştirdik. Ancak tüm operatörlerin bunu yapabilecek kaynağı, zamanı veya insan kaynağı yok. O nedenle bu global deneyimimizi şimdi adım adım diğer operatörlere, kendilerini ‘dijital operatöre’ dönüştürebilmeleri için aktarıyoruz. Önümüzdeki dönem dijital operatörlerin yeniden söz sahibi oldukları bir dönem olacak” diye konuştu.



BAŞARININ SIRRI DO1440



“Bir telekom operatörünün müşterileriyle günlük ortalama 32 dakikalık arama-aranma süresi kadar ilişkisi var. Biz ise dijital servislerimiz ile günün 1440 dakikasının her anında müşterilerimizin yanında olmak amacıyla yola çıktık” diyen Lifecell İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu şöyle devam etti: “Dünyanın en kısa vizyonuna sahip şirketiz: DO. Dijital Operatör. Yine dünyanın en kısa stratejisini uyguluyoruz: 1440. Yani müşterilerimize Dijital Operatör vizyonu ile en iyi deneyimi sağlayan dijital servisler sunmayı, 1440 stratejisi ile de günün her anında onların yanında olmayı hedefliyoruz. Son bir yıldır Lifecell bu vizyon ve stratejiyi tüm dünyada ihtiyaç duyan operatörlere taşıyor.”





Basın toplantısında konuşan Digicel Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Denis O’Brien “Bugün, dijital geleceğimize doğru çok büyük bir adım attığımız gerçekten heyecanlı bir gün. Müşterilerimizin dijital hayat ortakları haline dönüşeceğimiz yolculuğu başlatarak, sadece altyapı sağlayıcısı olmanın ötesine geçiyoruz. Tüm dünyada LTE ve fibere yaptığımız önemli yatırımlar ve inovatif dijital servislerimiz sayesinde dijital hayatlarını en iyi şekilde sürmek isteyen müşterilerimizin hayal güçlerini yakalayabilmek ve onları anlamlı bir şekilde daha güçlü kılmayı hedefliyoruz” dedi.



'CG LIFECELL'İ BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'



Toplantıda söz alan CG Corp Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Binod Chaudhary ise “Bir yıl önce Lifecell ile Nepal’deki dijital dönüşüm üzerine görüşmeye başladık. Amacımız Nepal vatandaşlarına daha iyisini ve dijital operatör hizmetleri sunmaktı. Lifecell, büyük deneyimi, akılcı stratejisi ve etkileyici vizyonuyla birlikte çalışabileceğimiz en iyi ortaktı. Bu işbirliği kapsamında, ilk olarak piyasaya dijital ürünler sunmayı hedefliyoruz. Sonrasında, telekom operatörü CG Lifecell’i birlikte hayata geçireceğiz. Bu iş ortaklığının büyük bir başarı hikâyesi yaratacağına inanıyoruz” diye konuştu.



Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, kurulan iş birliğini Arnavutluk pazarına inovasyonun tanıtılması açısından hayati olarak değerlendirdi. Çalık “Teknolojiye ve insana yatırım, geleceğe yatırımdır. ALBtelecom ve Turkcell arasındaki stratejik iş birliğinin şirketimizin, Arnavutluk telekomünikasyon pazarındaki yeniliklere öncülük yapma misyonumuza katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Lifecell’in sunduğu servislerle, Arnavutluk'taki iletişim kalitesini artıracak ve yaşamı iyileştirecek en yenilikçi dijital çözümlerle hizmet verme sözümüzü yerine getiriyoruz. Arnavutluk'a sunduğumuz hizmetlerin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesi en büyük dileğimizdir” dedi.







ALBtelecom Genel Müdürü Tahsin Yılmaz ise yaptığı konuşmada, ALBtelecom’un hedefinin teknoloji ve interneti tüm Arnavut halkına ulaştırmak olduğunu belirtti. Yılmaz, "Lifecell ortaklığı önümüzdeki yıllarda, tüm Arnavutluk halkına internet ve yenilikçi dijital servisleri erişilebilir hale getirme vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmede oldukça büyük bir önem taşımaktadır" diye konuştu.







Moldcell Genel Müdürü Barkın Seçen ise konuşmasında, "Lifecell’in dijital dönüşüm sürecini paylaşmak bizim için önemli bir deneyimdi. Özellikle BiP, telekomünikasyon sektöründe ezber bozan bir dijital servis oldu” diyerek Lifecell ve Moldcell iş birliğinin devam edeceğini belirtti.







1000 KİŞİLİK AR-GE EKİBİ



Terzioğlu: “Bu başarımızın ana etkenlerinden birisi de 1000 kişilik Ar-Ge ekibimiz. Bu 1000 kişilik ekip gece gündüz dijital servisler geliştirmek için çalışıyor. Dünyada bir operatörde dijital servis geliştirmek için çalışan en kalabalık AR-GE ekibine sahibiz. Geliştirdiğimiz servislerin dünya standartlarında olmasının nedeni bu. Şimdi bu çıtayı daha da yukarı taşıyabilmek için müşteriyi temel odak olarak alan ‘Tasarım Odaklı Düşünme Programı’nı uyguluyoruz. Bu program AR-GE ekibimizin, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun servisleri daha da kusursuz tasarımlarla hayata geçirmelerine katkı sağlayacak. DNA’sında inovasyon olan bir şirketiz ve ‘Tasarım Odaklı Düşünme Programı’ sayesinde hem tasarım hem de yazılım standartlarımızı dünya standartlarının üzerine çıkarmayı ve inovasyonu müşterimizin ihtiyaçlarına daha da yaklaştırmayı hedefliyoruz.”





YENİ LIFECELL İŞBİRLİKLERİ



3 milyon nüfusu olan Arnavutluk’taki en eski telekomünikasyon şirketi ALB Telecom, işbirliği kapsamında Lifecell’in ilk aşamada BiP ve Lifebox, sonrasında ise fizy, Yaani, OKUDO ve kopilot servislerini müşterilerine sunmaya başlayacak.

Turkcell ve Digicel ise Ocak 2019’da imza attıkları bir işbirliği kapsamında, telekom yeteneklerini birleştirmeye kararı aldılar. Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik’te 31 ülkede faaliyet gösteren Digicel Group müşterilerine Lifecell’in dijital servislerini sunarak kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sağlayacak. Digicel müşterileri anlık mesajlaşma platformu BiP ile iletişim kuracak, fizy ile müzik dinleyecek, TV+ izleyecek ve dijital yayıncılığın öncüsü OKUDO okuyacak. Turkcell yöneticilerinin, tüm müşteri kullanım metriklerini mobil cihaz üzerinden anlık olarak takip edebildiği Dijital Kokpit ve müşterilerin tüm işlemleri 7/24 anında gerçekleştirebildiği Dijital Operatör uygulaması da Digicel’in faaliyet gösterdiği ülkelerdeki operatörlerin altyapılarına entegre edilerek müşterilerine sunulmaya başlanacak.

Lifecell Nepal’in başkenti Katmandu’da CG Group’un parçası CG Corp Global’le önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan diğer anlaşmalardan farklı olarak Lifecell ve CG Corp Global, Nepal’in ilk dijital operatörünü hayata geçirecek. Yaklaşık 30 milyon potansiyel müşteriye ulaşacak olan operatör, bünyesinde ilk aşamada BiP, Lifebox, fizy, TV+, OKUDO ve Hızlı Giriş dijital servislerini bulunduracak.



'60 OPERATÖRLE DAHA GÖRÜŞÜYORUZ'



Sözlerine Türkiye’nin ekonomik hedeflerine değinerek devam eden Terzioğlu, “Turkcell, bugün Türkiye’nin bayrağını gururla dünyanın dört bir yanına taşıyor. Tekrar tekrar söylüyorum, bu başarı Turkcell’in değil Türkiye’nin başarı hikayesidir. En büyük motivasyonumuz her zaman ülkemize duyduğumuz aşk oldu. Ekonomi Bakanlığımızın 2018-2022 Stratejik Planı'na göre, yüksek teknoloji ürünlerin ihracattaki payının yüzde 6'ya yükseltilmesi hedefleniyor. Bu hedeflere ulaşmak için Lifecell olarak durmadan çalışıyoruz. 2020’de sizlerle burada yeniden buluştuğumuzda, dijital servislerimizin çok daha geniş bir coğrafyada çok daha fazla operatör tarafından müşterilerine sunulduğun haberlerini paylaşacağız. Şunu bugünden söyleyebilirim ki 60 operatörle daha görüşme halindeyiz” dedi.







STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Turkcell/Lifecell, 2019 Mobil Dünya Kongresi’nde, fuarın en yenilikçi ve kendi teknolojilerini geliştiren şirketlerine ayrılan Innovation City 4. Salon’daki büyük standıyla yerini aldı. Geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı stantta Lifecell’in dijital servislerinin yanı sıra ‘Platooning’, çiftçilere tarlada yetiştirmekte oldukları ürünleriyle alakalı bilgi akışı sağlayan ‘Akıllı Tarım Servisi’, afet ve enkaz durumlarında arama kurtarma operasyonlarında kullanılan ‘Turkcell 4.5G Drone’u ve tüm sağlık verilerinin dijital operatör kabiliyetleriyle bilgisayar ve tabletler üzerinden takip edilmesine imkan sağlayan ‘Dijital Hastane’ öne çıkan teknolojilerden oldu.





TURKCELL'İN GELİRLERİNE KATKISI BÜYÜK OLDU



Turkcell’in 2018 yılı gelirlerinde yüzde 49 oranında büyük artışın en önemli etkenlerinden biri de Turkcell’in Dijital Operatör stratejisi oldu. Turkcell’in aktif dijital servis abone sayısı 69 milyona ulaşırken, aktif dijital abone sayısı da ilk defa bu yıl açıklanmış oldu. Turkcell’in gelirleri 2018 yılında 21,3 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK ise yüzde 90,2 artış ile 8,8 milyar TL olarak açıklandı. Müşterisiyle ilişkisini 1440 dakikaya taşımak isteyen Turkcell’in abonelerinin aylık data kullanımı 7,6 GB’a ulaştı. Lifecell servislerini müşterilerine sunmaya başlayan operatörler, Turkcell’in bütçesine de yansıdığı üzere ARPU’da pozitif tırmanış ve aynı zamanda müşteri bağlılığında artış deneyimleyecekler.