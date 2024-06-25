Türkiye 2024’ün ilk 5 ayında 18 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplamda 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'yi ziyaret edenlerin 15 milyon 784 bin 213'ü yabancılardan oluştu.

Ocak-Mart yurt dışı ikametli vatandaş istatistiklerine göre ise 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı ülkeyi ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 809 bin 78'e ulaştı.

2024 yılı Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2023 yılının aynı ayına göre %14 artış göstererek 5.130.119 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,47 artış sağladı.