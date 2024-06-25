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        Haberler Ekonomi Turizm Türkiye 2024’ün ilk 5 ayında 18 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı - Turizm Haberleri

        Türkiye 2024’ün ilk 5 ayında 18 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye 2024'ün ilk beş ayında 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçiyi ağırladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:37
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        Türkiye turizminde geçen yıla göre %12,4 artış
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplamda 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'yi ziyaret edenlerin 15 milyon 784 bin 213'ü yabancılardan oluştu.

        Ocak-Mart yurt dışı ikametli vatandaş istatistiklerine göre ise 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı ülkeyi ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 809 bin 78'e ulaştı.

        2024 yılı Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2023 yılının aynı ayına göre %14 artış göstererek 5.130.119 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,47 artış sağladı.

        OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE EN ÇOK TURİST ALMANYA'DAN

        Mayıs ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Rusya Federasyonu %15,32 artış ve 739.017 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Almanya %18,12 artışla 729.505 ziyaretçi gönderirken, Birleşik Krallık %21,62 artışla 550.592 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Polonya takip etti.

        Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

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