Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor... Siyasilerden 23 Nisan mesajları
Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan TBMM, 104 yıl önce bugün açıldı. Siyasiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümünü kutladı. İşte siyasilerden gelen 23 Nisan mesajları...
Ulu Önder Gazi Mustafa Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Siyasiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümünü kutladı. İşte siyasilerden gelen 23 Nisan mesajları...
ANITKABİR'İ ZİYARET EDEN MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'DEN 23 NİSAN MESAJI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, ebedi istirahatgahınız Anıtkabir'de huzurlarınızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü ve istiklalimiz için verdiğiniz büyük mücadelenin nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve şükranla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 'Hâkimiyet, bila kaydü şart milletindir.' ilkesiyle şekillenen bağımsızlık mücadelemizin yarını, evlatlarımızın omuzlarında yükselmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu şanlı mirası, bilimle, kültürle, sanatla ve en önemlisi manevi değerlerle bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref borcudur. Çünkü biliyoruz ki 'dehay-i millimizin inkişaf-ı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir.' Sizden aldığımız ilham ve aziz milletimizden aldığımız kuvvetle, bu cennet vatanı daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun."
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ VE DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Kurtulmuş, "TBMM önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla devam edecektir" dedi.
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:
Milli irademizin simgesi TBMM’nin sizlerin önderliğinde açılışının 104. Yılında buradayız. Kuruluş kararı, milli güçleri ortak amaç noktasında toplamıştır. 104 yıl önce milletimizi bir araya getirerek diriliş destanı yazdınız. 23 Nisan’ı büyük coşkuyla topluyoruz. Milletimizden aldığımız emanetle Cumhuriyetimizin 2. Asrının Türkiye Yüzyılı için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu heyecanla milletimizi temsil etmek büyük bir onurdur. TBMM önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla devam edecektir.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN 23 NİSAN MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, bugünün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde millet iradesinin tecelligahı olarak "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesi ile Kurtuluş Savaşı'nı veren TBMM'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlattı.
Bundan tam 104 yıl önce ortaya konan birleştirici ruhun, bugün de en büyük dayanak olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Milli Mücadelemizin millet iradesi ile gerçekleşmesi için 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk halkının sesi, nefesi ve mücadele simgesi oldu. Zaferle taçlanan Milli Mücadelemizin ardından kurulan ve bugün asırlık bir çınara dönüşen Cumhuriyetimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile güçlü yarınlara adım adım taşımaya devam ediyoruz.
Hür bir toplum ve bağımsız bir ülke olabilmenin temelinin eğitim ve her alanda kalkınma olduğuna olan inançla hareket eden milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek, onlara emanet edeceğimiz bu cennet vatan; çocuklarımızın heyecanı, yenilikçiliği ve geleceğe güveniyle güçlenecektir. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, daha nice güzel bayramları hep birlikte kutlamayı temenni ederim."
EMİNE ERDOĞAN'DAN 23 NİSAN MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın gülen gözlerinde, istikbalimizin ışığı parıldar. Biliyoruz ki her biri, bu topraklarda yetişen cevherlerdir. Onların zekası, çalışkanlığı ve vatanseverliği ile Türkiye, daha da yüce zirvelere ulaşacaktır. Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin elçileri olacaklarına yürekten inandığım tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER'İN 23 NİSAN MESAJI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 23 Nisan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, kuvvetin milletin iradesine, makamın milletin kalbine, geleceğin de milletin evlatlarına ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettikleri gün olduğunu belirtti.
Meral Akşener, mesajında şunları kaydetti:
"İstiklalimiz ve istikbalimiz için Birinci Meclisimizin çatısı altında toplanan tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüz'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyen küçük hanımların ve küçük beylerin, Cumhuriyetimizin en kıymetli mirasçıları olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."