A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak.

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK

STAT: Ülker

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Ovidiu Hategan

TÜRKİYE: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Mahmut, Emre, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ARNAVUTLUK: Strakosha, Ismajli, Dermaku, Djimsiti, Veseli, Gjasula, Memushaj, Lenjani, Bare, Manaj, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: Edoardo Reja

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TEK EKSİK DORUKHAN

Milli takımda aday kadroya çağırılan ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, dışında eksik bulunmuyor.

KULAKLAR İZLANDA'DA

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te İzlanda-Fransa ve Andorra-Moldova maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Grupta 4. sırada yer alan Arnavutluk ise 9 puana sahip.

575. MAÇA ÇIKIYORUZ

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçıyla 575. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 303'ü resmi, 271'i özel 574 maçta, biri hükmen olmak üzere 219 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 249'u evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 759 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 574 karşılaşmanın 493'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

2019'DAKİ 9. KARŞILAŞMA

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk karşılaşması ile 2019 yılındaki dokuzuncu maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 8 maçta 7 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı.

A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde yalnızca 3 gole izin verdi.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti.

Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybederken, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0, altıncı karşılaşmasında da deplasmanda Moldova'yı 4-0 yendi.

ARNAVUTLUK İLE 12. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile 12. kez karşı karşıya geliyor.

Türk Milli Takımı, şimdiye dek Arnavutluk ile 11 maç yaparken, bunlardan 5'ini kazandı, 4'ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Arnavutluk ile 7 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6'sı Türkiye'de, 5'i de deplasmanda yaptığı toplam 11 maçta 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

İki takım arasında son olarak 22 Mart 2019'da Arnavutluk'ta oynanan grubun ilk maçını Türkiye 2-0 kazanmıştı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 59. MAÇ

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 59. maçına Arnavutluk mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 58 maçta milliler, 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 90 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 40 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 25'ini kazanırken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 75 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

1796 GÜN SONRA KADIKÖY!

A Milli Futbol Takımı, bin 796 gün sonra Arnavutluk maçıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, Kadıköy’deki ilk maçını 10 Kasım 1993 tarihinde Norveç ile oynadı ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Milliler, bu statta geride kalan 16 karşılaşmada 8 kez galip ayrılırken, 5 kez de sahadan üzgün ayrıldı. Milli Takım 3 maçta ise rakipleri ile berabere kaldı. Bu maçlarda 25 gol atan ay-yıldızlılar, kalesinde 20 gol gördü.

A Milliler, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki son resmi müsabakasını ise 10 Ekim 2014 günü 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya ile oynadı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Bu stattaki son maç ise Brezilya'ya karşı oynandı. Milliler, 12 Kasım 2014 tarihinde hazırlık maçında karşılaştığı Brezilya'ya 4-0 yenildi.

Ay-yıldızlar, 7 Eylül'de Beşiktaş Park'ta oynadığı Andorra karşılaşması ile birlikte bin 757 gün sonra İstanbul'da milli heyecanı yaşamıştı.