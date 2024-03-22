Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Türkiye artık yaşlı bir ülke"

        "Türkiye artık yaşlı bir ülke"

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Gerontolog Dilan Karadağ, "Şu an Türkiye'de 8,5 milyonun üzerinde yaşlı var. Yaşlı oranı da yüzde 10'un üzerinde. Bu da demektir ki Türkiye artık yaşlı bir ülke" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:36 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye artık yaşlı bir ülke"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz aylarda açılan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde 80 yaş üzeri bireylere hizmet veriliyor. Merkezde uzman hekim, hemşire, gerontolog, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist görev yapıyor.

        Gerontolog Dilan Karadağ, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle açıklamada bulundu. Karadağ, “Bilindiği üzere 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası olarak kutlanmaktadır. Teknolojik gelişmelerin sağlık alanındaki etkisi, eğitim düzeyindeki gelişmeler, sağlıklı beslenme ve hareketlilik arttıkça ortalama yaşam süresi de artıyor. Buna paralel olarak yaşlı nüfusunun ortalama nüfus içindeki oranı da artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yaşlı sağlığı ve konularına dikkat çekmek için 18-24 Mart aralığını Yaşlılara Saygı Haftası olarak ilan etmiştir” dedi.

        "YAŞLILIĞI BİYOLOJİK OLARAK SINIRLANDIRMAK DOĞRU DEĞİL"

        Yaşlılığın biyolojik olarak sınırlandırılmasının doğru olmadığını dile getiren Karadağ, “Yaşlılık aslında biyolojik olarak sınırlandırılıyor resmiyette ama yaşlılığı biyolojik olarak sınırlandırmak doğru değildir. Bizim için önemli olan yaşlının yaşama tutunma çabası, öğrenme ve aktifliğidir. Eğer insanlar hala yaşamına aktif bir şekilde devam ediyorsa yaşlı olarak değerlendirmek doğru değil. Hastanemizin Yaşam Biriminde 80 yaş üstü hastaların genel durum değerlendirmesinin yanı sıra günlük yaşam aktivitesinin değerlendirmesi, tuvalete gidebilme, telefon kullanabilme, dışarıya çıkabilme gibi değerlendirmeler yapıyoruz. Öte yandan mental değerlendirmeler de yapıyoruz. Onun dışında geropsikiyatrik testler yapıyoruz. Bu testlerle birlikte yaşlının depresyon düzeyini ve yaşam memnuniyetinin değerlendirmesini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'DE 8.5 MİLYONUN ÜZERİNDE YAŞLI VAR"

        Türkiye’nin artık yaşlı bir ülke olduğunu söyleyen Karadağ, “Şu an Türkiye’de 8.5 milyonun üzerinde yaşlı var. Yaşlı oranı da yüzde 10’un üzerinde. Bu da demektir ki Türkiye artık yaşlı bir ülke. Bundan dolayı da yaşlı sayısı göz ardı edilemez. Yaşlı ülke olunması kötü bir şey değil. Aslında bizim gelişmişlik düzeyimizi gösteriyor. Çünkü doğum sayısı azalıyor, ülkenin ortalama yaşam süresi artıyor” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Trump için haciz kapıda mı?
        Trump için haciz kapıda mı?
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası