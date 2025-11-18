Türkiye, atletizmde 4 madalya kazandı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, atletizm branşında 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.
Oyunların 15'inci gününde Prince Fiasal Bin Fahd Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışmalarında milli sporculardan Yasir Kuduban, erkekler yüksek atlama finalindeki derecesiyle altın madalya kazandı.
Milli atletlerden Berke Akçam, erkekler 400 metre engel finalindeki derecesiyle altın, bu kategoride yarışan bir başka ay-yıldızlı sporcu İsmail Nezir ise bronz madalya aldı.
Kadınlar 3000 metre engel finalinde yarışan Tuğba Güvenç Yenigün ise gümüş madalyanın sahibi oldu.