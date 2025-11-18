Habertürk
        Türkiye, atletizmde 4 madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Türkiye, atletizmde 4 madalya kazandı

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, atletizm branşında 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 23:40 Güncelleme: 18.11.2025 - 23:40
        Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki atletizm branşında 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyaya ulaştı.

        Oyunların 15'inci gününde Prince Fiasal Bin Fahd Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışmalarında milli sporculardan Yasir Kuduban, erkekler yüksek atlama finalindeki derecesiyle altın madalya kazandı.

        Milli atletlerden Berke Akçam, erkekler 400 metre engel finalindeki derecesiyle altın, bu kategoride yarışan bir başka ay-yıldızlı sporcu İsmail Nezir ise bronz madalya aldı.

        Kadınlar 3000 metre engel finalinde yarışan Tuğba Güvenç Yenigün ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

