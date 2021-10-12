Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Başkanlığa yeniden adayım"

İHA

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önümüzdeki süreçte gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili olarak konuşan Türkoğlu, "Ben bunu daha önce de açıklamıştım, yeniden açıklamak istiyorum. Başkan adaylığımı daha önce de söylediğim gibi yeniden söylüyorum. Amacımız, her adayın kendisini ifade edeceği ve projelerini anlatacağı bir süreç olması. Zaman zaman kulağımıza gelen kötü şeyler de oluyor. 5 senede somut anlamda yaptıklarımızı herkesle paylaşıyoruz. Sponsor gelirlerimiz, Türk sporcular için yaptıklarımızla büyük değerler kattığımızı düşünüyoruz. Bizi eleştirebilirler ama son 5 yılı başarısızlık olarak görmeleri gerçekten üzücü. İster istemez cevap vermemiz gerekiyor. Bizi eleştirenlerin neler yaptıklarını da merak ediyoruz. Biz projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kulüplerle iletişimimiz gerçekten çok iyi. Önümüzdeki 3 yılın da bu şekilde devam etmesini istiyoruz ve buradan başkan adaylığımı tekrar ediyorum" açıklamasında bulundu.