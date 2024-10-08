Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan genel kurulu başladı

Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da başladı.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 177 delegeden 148'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı.

Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ile Efe Aydan'ın başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdullah Albunar oybirliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.

YÖNETİM KURULU İBRA EDİLDİ Türkiye Basketbol Federasyonunun Crowne Plaza Ankara'daki olağan genel kurulunda başkan adayları konuşmalarını yaptı. Başkan adaylarının konuşmalarından önce yönetim kurulu faaliyet, denetim ve mali açıdan oy birliğiyle ibra edildi. Federasyon Başkanı Türkoğlu, ilk önce TBF'nin faaliyet raporuyla ilgili söz aldı. Türkoğlu, görevde bulundukları 8 yılda Türk basketbolunu güçlendirmek için önemli projelere imza attıklarını vurguladı. TBF'nin tarihindeki en güçlü mali yapısına kendi dönemlerinde ulaştığını aktaran Hidayet Türkoğlu, başta TBF Akademi ve İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi olmak üzere eğitimde de önemli adımlar attıklarını dile getirdi. REKLAM Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'ni Türk basketboluna örnek bir model olarak kazandırdıklarını belirterek, "Bu merkez basketbolseverler için bir yaşam merkezi haline gelecek. Bu tesis sayesinde hem sporcu gelişimi hem de maddi olarak Türk basketboluna katkı sağlayacaktır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük basketbol yatırımını yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete soktuğumuz bu tesis Türk basketbolunun gururu olacaktır." dedi. Türkiye'de son 3 yılda 6 farklı ilde 18 uluslararası faaliyete ev sahipliği yaptıklarını anlatan Türkoğlu, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini kaydetti.

"KALICI SPORTİF VE MALİ BAŞARI ELDE ETMEK İÇİN KARARLILIKLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ" Başkan adayı olarak tekrar kürsüye gelen Hidayet Türkoğlu, şöyle konuştu: "Göreve başladığımızda Türk basketboluna çağ atlatacak vizyonla yola çıktık. Geride bıraktığımız 8 yılda basketbolun her eve ulaşması için gerçekçi projeler uyguladık. Basketbol Gelişim Merkezi'mizi tüm basketbol camiasının hizmetine sunduk. Tesis eksikliği gidermek noktasında büyük bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projelerin ve tesislerin meyvelerini toplama zamanı gelmiştir. Kalıcı sportif ve mali başarı elde etmek için kararlılıkla yola devam edeceğiz. Kulüplerimizle aldığımız ortak kararla onları Avrupa'da durumlarını etkilemeden yerli oyunculardan daha fazla verim almamızı sağladık. Orta ve uzun sürede onların tarihi başarılar imza atacağına inanıyoruz." REKLAM Basketbolu Anadolu'ya yayacaklarını vurgulayan Türkoğlu, "Basketbol Gelişim Merkezi devreye girdikten sonra yılda 8 bin maçın oynanmasını planlıyoruz. Bu sayede keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda oyuncuyu havuza katacağız. Böylece milli takımlarımızın geleceği güvence altına alınacak. 2025 yaz ayının milli takımlarımız için yeniden çıkış süreci olmasını planlıyoruz." diye konuştu. 3x3 basketbolda daha profesyonel bir yapı kuracaklarını anlatan Türkoğlu, "Yeni dönemde federasyonumuzun genel organizasyon yapısını güçlendireceğiz. Kuracağımız danışma kurullarında ortak projelere yer vereceğiz. Her zaman denetime açık bir yapımız oldu. Bakanlık iç denetim mekanizmasının yanı sıra federasyonumuz her yıl bağımsız denetleme kurulları tarafından denetleniyor. Yapılacak çok iş ve projelerimiz var. Yönetime aday olurken Türk basketbolunu ileri taşımak için kararlılıkla huzurlarınızda söz veriyorum." diyerek sözlerini tamamladı.