Türkiye, BM’nin kutsal kitaplara şiddeti kınayan tasarısının kabul edilmesinden memnun Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Bakanlık, BM Genel Kurulunun kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren kararı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar Haberi Görüntüle

Açıklamada, "BM Genel Kurulunun, 25 Temmuz 2023 tarihinde kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren, ülkemizin de ortak sunucusu olduğu kararı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kararın son dönemde İsveç, Danimarka ve Hollanda’da polis koruması altında Kur'an-ı Kerim’i yakma eylemlerine izin verilmesi karşısında önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, "Milyarlarca Müslüman'ı rencide eden bu tür nefret suçlarına karşı uluslararası toplumun kararlılıkla ortak hareket etmesi elzemdir." değerlendirmesine yer verildi.

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Açıklamada, Türkiye'nin İslam karşıtlığıyla mücadelede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı 25 Temmuz'da kabul edilmişti.

KURAN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'da ise İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" grubunun üyeleri, 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Daha sonra grup üyeleri 24 Temmuz'da önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 14 Nisan’da da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek İslam'a hakaret etmişti.