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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye - Brezilya: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü! - Futbol Haberleri

        Türkiye - Brezilya: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!

        Teşekkürler Filenin Sultanları... Verdiğiniz mücadele, yaşattığınız heyecan için teşekkürler... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak olimpiyatları 4'üncü sırada tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 18:11 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:44
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        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bronz madalya maçında Brezilya ile karşılaştı.

        Filenin Sultanları rakibine 3-1 mağlup olarak tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası kazanma şansını kaçırırken, Paris 2024'ü dördüncü sırada tamamladı.

        South Paris Arena 1'de oynanan mücadeleden 21-25, 25-27, 25-22 ve 15-25'lik setlerle 3-1 galip ayrılan Brezilya, bronz madalyanın sahibi oldu.

        Mücadeleye iki ülke de hücumda ve defansta etkili başlarken skor 9-9 ve 16- sağlandı. İki ülke, çekişmeli geçen setin sonlarına doğru da karşılıklı sayılar almaya devam etti. 20-20 eşitliğin ardından bloklarla 2 sayılık seri yakalayan Brezilya, 22-20 öne geçti. İyi oyununu sürdüren Brezilya, ilk seti 25-21 önde tamamladı.

        İkinci sete 4 sayılık seriyle başlayan Brezilya'ya, Melissa Vargas ve Meliha Diken ile karşılık veren milli takım, 4-4'te eşitliği sağladı. Uzun rallilerle devam eden sette iki ülke de iyi defans yapmaya devam etti. Sette skor 11-11'de eşitlik sağlanırken ay-yıldızlılar, Melissa Vargas'ın etkili oyunuyla farkı 4'e (12-16) çıkardı. Oyunu bırakmayan Brezilya, arka arkaya bulduğu sayılarla 20-20'de eşitliği sağladı. Son ana kadar çekişmeli geçen ikinci seti Brezilya 27-25 önde bitirdi.

        Üçüncü sete iki ülke de karşılıklı sayılarla başlarken skor 6-6 ve 15-15'te eşitlik sağlandı. Derya Cebecioğlu'nun servisleriyle 2 sayı bulan ay-yıldızlılar, 17-15 öne geçti. Setin sonlarına doğru 4 sayılık (17-21) avantaj elde eden ay-yıldızlılar, Brezilya Başantrenörü Jose Roberto Lages Guimaraes'e mola aldırdı. Farkın kapanmasına izin vermeyen milliler, üçüncü seti 25-22 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi.

        Dördüncü sete iyi başlayan milli takım, Melissa Vargas'ın servis turunda 2 sayı (3-5) öne geçti. Avantajını koruyamayan milli takım, setin ortalarına doğru 3 sayı (10-7) geriye düştü. Bu dakikadan sonra aradaki farkı 7 sayıya kadar (17-10) çıkaran Brezilya, set boyunca iyi oyununu devam ettirdi ve dördüncü seti 25-15, maçı da 3-1 kazanarak organizasyonda bronz madalya kazandı.

        SALON: South Paris Arena 1

        HAKEMLER: Myoi Sumie (Japonya), Noemi Karina Rene (Arjantin)

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        BREZİLYA: Gabi, Thaisa, Rosamaria, Ana Cristina, Carol, Roberta, Nyeme (L) (Macris, Tainara, Bergmann)

        TÜRKİYE: Derya, Aslı, Vargas, Meliha, Eda, Elif, Gizem (L) (Hande, Cansu, Ebrar, İlkin)

        SETLER: 25-21, 27-25, 22-25, 25-15

        SÜRE: 1 saat 19 dakika

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