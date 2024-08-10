Türkiye - Brezilya: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bronz madalya maçında Brezilya ile karşılaştı.

Filenin Sultanları rakibine 3-1 mağlup olarak tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası kazanma şansını kaçırırken, Paris 2024'ü dördüncü sırada tamamladı.

South Paris Arena 1'de oynanan mücadeleden 21-25, 25-27, 25-22 ve 15-25'lik setlerle 3-1 galip ayrılan Brezilya, bronz madalyanın sahibi oldu.

Mücadeleye iki ülke de hücumda ve defansta etkili başlarken skor 9-9 ve 16- sağlandı. İki ülke, çekişmeli geçen setin sonlarına doğru da karşılıklı sayılar almaya devam etti. 20-20 eşitliğin ardından bloklarla 2 sayılık seri yakalayan Brezilya, 22-20 öne geçti. İyi oyununu sürdüren Brezilya, ilk seti 25-21 önde tamamladı.

İkinci seti 27-25 kazanan Brezilya, durumu 2-0'a getiriyor.pic.twitter.com/2lgWdki1WS — Habertürk Spor (@HTSpor) August 10, 2024

MÜTHİŞ SAVUNMA YAPTIK, BREZİLYA'YI HATAYA ZORLADIK!pic.twitter.com/JOnPfJZ19O — Habertürk Spor (@HTSpor) August 10, 2024

İkinci sete 4 sayılık seriyle başlayan Brezilya'ya, Melissa Vargas ve Meliha Diken ile karşılık veren milli takım, 4-4'te eşitliği sağladı. Uzun rallilerle devam eden sette iki ülke de iyi defans yapmaya devam etti. Sette skor 11-11'de eşitlik sağlanırken ay-yıldızlılar, Melissa Vargas'ın etkili oyunuyla farkı 4'e (12-16) çıkardı. Oyunu bırakmayan Brezilya, arka arkaya bulduğu sayılarla 20-20'de eşitliği sağladı. Son ana kadar çekişmeli geçen ikinci seti Brezilya 27-25 önde bitirdi.

DERYA CEBECİOĞLU'NDAN ARKA ARKAYA 2 ACE!



HAYDİ TAKIM!pic.twitter.com/yYl6KpUyjb — Habertürk Spor (@HTSpor) August 10, 2024

Üçüncü sete iki ülke de karşılıklı sayılarla başlarken skor 6-6 ve 15-15'te eşitlik sağlandı. Derya Cebecioğlu'nun servisleriyle 2 sayı bulan ay-yıldızlılar, 17-15 öne geçti. Setin sonlarına doğru 4 sayılık (17-21) avantaj elde eden ay-yıldızlılar, Brezilya Başantrenörü Jose Roberto Lages Guimaraes'e mola aldırdı. Farkın kapanmasına izin vermeyen milliler, üçüncü seti 25-22 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi.

KAPTAN EDA ERDEM SAHNEDE!



ÖNCE TEK AYAK HÜCUMU; ARDINDAN BLOK!pic.twitter.com/4rGY8Aufm4 — Habertürk Spor (@HTSpor) August 10, 2024

MAÇA TUTUNUYORUZ!



HAYDİ FİLENİN SULTANLARI!



(1) 🇹🇷Türkiye 25-22 Brezilya🇧🇷 (2)pic.twitter.com/wHTyRUQVQS — Habertürk Spor (@HTSpor) August 10, 2024

Dördüncü sete iyi başlayan milli takım, Melissa Vargas'ın servis turunda 2 sayı (3-5) öne geçti. Avantajını koruyamayan milli takım, setin ortalarına doğru 3 sayı (10-7) geriye düştü. Bu dakikadan sonra aradaki farkı 7 sayıya kadar (17-10) çıkaran Brezilya, set boyunca iyi oyununu devam ettirdi ve dördüncü seti 25-15, maçı da 3-1 kazanarak organizasyonda bronz madalya kazandı.