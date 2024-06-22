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        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 A Milli Takımı Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 A Milli Takımı maçı hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. İkinci maçların sona ermesinin ardından, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmayı garantileyen takımlar netleşmeye başladı. Grubunda oynadığı ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeye başaran ay yıldızlılar, Portekiz karşısında 3-0 skorla mağlup olarak, son 16 şansını son maça taşıdı. Kritik maç öncesinde, "Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 A Milli Takımı Türkiye maçı hangi kanalda?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye - Çekya maçı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 20:54 Güncelleme: 23.06.2024 - 00:14
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        Türkiye - Çekya maçı için nefesler tutuldu. F Grubu'nda ikinci maçların ardından ikinci sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, Çekya karşısında galip gelip son 16 turu biletini almak istiyor. Peki, "Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 A Milli Takımı Türkiye maçı hangi kanalda?" İşte Türkiye - Çekya maçının oynanacağı tarih...

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        TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımı gruptaki maçında Çekya ile karşılaşıyor. Hamburg'da oynanacak olan Çekya - Türkiye maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

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        TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Çekya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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