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        TCDD 195 işçi alıyor! TCDD 195 işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam edilmek üzere 195 işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvuru yapan adaylar, evraklarını TCDD'ye ulaştırdıktan sonra, ilk aşamada kabul edilenler sözlü sınava çağrılacak. İşte, 195 işçi alımı detayları, kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 11:18 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:18
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        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 195 sürekli işçi alacağını açıkladı. İstanbul, Balıkesir, İzmir, Malatya, Van gibi farklı onlarca şehirde istihdam edilecek işçilerin önce çevrim içi başvuruda bulunması, ardından istenilen belgeleri şahsen veya posta yoluyla TCDD'ye iletmesi gerekiyor. İşte, TCDD 195 işçi alımı şartları, kadro dağılımı ve başvuru tarihleri....

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        TCDD 195 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        TCDD işçi alımında kadro dağılımı şu şekilde;

        Lokomotif Tamircisi

        Motor Tamircisi

        Kaynakçı

        Elektronik İşçisi

        Vagon İmal ve Tamircisi

        Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü

        Elektronik İşçiliği

        Elektrikçi

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        TCDD 195 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, ön lisans eğitim düzeyinde ve ilan metninde belirtilen programdan mezun olmak şartıyla, KPSS puanı ile belirlenecek.

        Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 12/08/2024- 16/08/2024 tarihleri arasında yapılacak.

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        Evrak teslimleri 02/09/2024 – 13/09/2024 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Evrak teslimleri şahsen veya postayla yapılabilir.(Adres: Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No: Altındağ/ANKARA)

        Evrak teslim sonuçları 19.09.2024 tarihinde TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca açıklanacak ve sözlü sınav tarihleriyle beraber www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

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        TCDD 195 İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLAR

        İşçi olarak alınacaklarda;

        1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtanü kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        2) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

        3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

        4) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,

        5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

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        6) Tüm illerdeki işyerlerinde ihtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

        7) Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

        8) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

        9) Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

        10) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

        11) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

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