2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu tarafından korunan Sit alanları 12 yılda 10.751 artış gösterdi.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Sit alanları arasında en çok artışı 'Arkeolojik Sit Alanı' gösterdi.
2006'da 6.371 olan 'Arkeolojik Sit Alanı', 2018'de 17.958'e çıktı.
2006
Arkeolojik Sit Alanı: 6.371
Kentsel Sit Alanı: 205
Doğal Sit Alanı: 1.058
Tarihi Sit Alanı: 137
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı: 36
Diğer Sit Alanı: 375
TOPLAM: 8.182
2018
Arkeolojik Sit Alanı: 17.958
Kentsel Sit Alanı: 299
Tarihi Sit Alanı: 171
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı: 35
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı: 47
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı: 15
Arkeolojik - Tarihi - Kentsel Sit Alanı: 3
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı: 30
Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı: 321
Doğal ve Tarihi Sit Alanı: 13
Kentsel ve Doğal Sit Alanı: 21
Kentsel - Doğal - Arkeolojik Sit Alanı: 9
Doğal - Tarihi - Kentsel Sit Alanı: 4
Arkeolojik - Doğal - Tarihi Sit Alanı: 5
Arkeolojik - Doğal - Tarihi - Kentsel Sit Alanı: 2
TOPLAM: 18.933
Sit Alanı Nedir?
Korunmasında kamu yararı bulunan doğal görüntü ve güzellikleri bozulmamış bölgeler, arkeolojik yapılar, tarihi kalıntılar veya benzersiz yapılarıyla kendine has mimari yapılarıyla dikkat çeken yerleşim yerleri ve insanların ziyaret etmek ve gezmekten keyif aldıkları yerlerdir.
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