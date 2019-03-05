KSBÜ'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 ay önce geçirdiği iş kazası sonucu sol elinin 3. parmağının uç kısmını kaybeden Şükran Görünmez (50),tedavi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
KSBÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Anvar Ahmedov ve Op. Dr. Furkan Karabulut tarafından gerçekleştirilen operasyonla, hastanın sol ayağındaki parmaktan alınan parmak ucu, eldeki parmak ucuna nakledildi.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmedov, parmak ucu kayıplarının sıkça rastlanan vakalardan olduğunu belirtti. Türkiye'de ilk kez parmak ucu nakli gerçekleştirdiklerini dile getiren Ahmedov, şunları kaydetti:
"Parmak ucu kopmalarında genelde yerine dikme yada güdük kapama yapılmaktadır. Bu durum hastanın hem el parmak fonksiyonlarını zayıflatmakta hem de parmağın görüntü ve şeklini bozmaktadır. Operasyon için belli kriterler söz konusudur. Hastanın yaşı, mesleği, sigara içip içmediği ve sosyokültürel durumuna bakılarak, uygun her hastaya bu işlem yapılabilir. Yurt dışında çeşitli yerlerde, özellikle Uzak Doğu’da gerçekleştirilen ancak Türkiye'de bugüne kadar yapılmayan bir ameliyatı gerçekleştirdik".
"YÜRÜYÜŞ BOZUKLUĞU YAŞAMAYACAK"
Operasyonun ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu anlatan Ahmedov, şöyle devam etti:
"Gerçekleştirdiğimiz operasyonla hastamızın sol ayak 2. parmak ucu eklemden alınıp, sol el 3. parmakucuna taşındı. Yani hastamızın parmak ucundaki doku kaybı, mümkün olan en benzer dokuyla onarılmış olup, parmak şekli ve tırnak bütünlüğü sağlanmış oldu. Bu operasyon belirli bir cerrahi deneyim ve yetenek istemektedir. Ayaktan alınan parmak ileri mikrocerrahi teknikle el parmağına nakledilerek yaşatıldı. Operasyonda en son sinirler onarıldı. Bu sinirler iyileşecek ve günde yaklaşık 1 milimetre ilerleyecektir. Yani 3-6 ay sonrasında hasta parmak ucunu normal şekilde hissedecektir."
Ahmedov, hastanın ayağından alınan parmak ucunun ikinci parmaktan olması dolayısıyla yürüyüş bozukluğu yaşanmayacağını da aktardı.
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