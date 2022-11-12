Türkiye'de ilk! 85 milyonluk tatbikat 0:00 / 0:00

AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak ve herkesin katılabileceği "çök kapan tutun" tatbikatına ilişkin, "Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşacağız." dedi. Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 18.57'de ülke genelinde yapılacak "çök kapan tutun" tatbikatı hazırlıkları hakkında bilgi verdi. 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, 56 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini, 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında ise 94 bin tatbikatın yapıldığını anlatan Sezer, eğitim verilen insanların davranış kalıplarının değişmesini, deprem ve diğer afetlerle ilgili bilincin kazanılmasını ve bilgilerin yenilenmesini istediklerini belirtti. Sezer, son bir haftada Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki öğrenci yurtlarında "deprem anı ve tahliye tatbikatı" yapıldığına işaret ederek, 12 Kasım'da yapılacak tatbikatın Türkiye genelinde ilk kez uygulanacağını söyledi.

HAY SİSTEMİ ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRME MESAJLARI Tatbikata ilişkin tüm duyuruların yapıldığını bildiren Sezer, Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) üzerinden çarşamba günü 66 milyon 154 bin kişinin cep telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajının bugün ve yarın da iletileceğini aktardı. Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek "Hayati Uyarı Bildirimi" ile sesli uyarı yapılacağını, televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlanacağını, cuma hutbesinde ise vatandaşların bilgilendirileceğini kaydetti. Ayrıca okullarda öğrencilerin de bilgilendirildiğine dikkati çeken Sezer, herkesin, nerede bulunursa bulunsun tatbikata katılmalarını istediklerini vurguladı.

"ÇÖK, KAPAN, TUTUN" HAREKETİ UYGULANACAK Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle 'ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz' bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz." HAY sisteminden verilecek anonsların cami ve belediye hoparlörlerinden de yayınlanacağına işaret eden Sezer, "Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT'ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız." dedi.