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Türkiye'de kapatılan siyasi partiler hangileri? İşte Cumhuriyet dönemi kapatılan partiler listesi

HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılması sonrası Türkiye tarihinin kapatılan siyasi partileri merak konusu oldu. Peki şimdiye dek Türkiye'de kapatılan siyasi partiler hangileri? İşte Cumhuriyet dönemi kapatılan partiler listesi...

Türkiye'de kapatılan siyasi partiler hangileri? İşte Cumhuriyet dönemi kapatılan partiler listesi

TBMM Araştırma Merkezi'nin 2008 yılında hazırladığı raporunda bu partiler kapatılma tarihine göre şöyle sıralanıyor:

İŞTE KAPATILAN PARTİLER LİSTESİ

-1968: İşçi-Çiftçi Partisi (İÇP)

-1971: Türkiye ileri Ülkü Partisi (TİÜP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP)

-1972: Milli Nizam Partisi (MNP) ve Büyük Anadolu Partisi (BAP)

-1980: Türkiye Emekçi Partisi (TEP)

-1983: Huzur Partisi (HP)

-1991: Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

-1992: Sosyalist Parti (SP)

-1993: Halkın Emek Partisi (HEP),Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP) ve Sosyalist Türkiye Partisi (STP)

-1994: Yeşil Partisi (YP),Demokrasi Partisi (DEP) ve Demokrat Parti (DP)

-1995: Sosyalist Birlik Partisi (SBP),1996'da Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP),1997: Emek Partisi (EP) ve Diriliş Partisi (DRP)

-1998: Refah Partisi (RP)

-1999: Demokratik Kitle Partisi (DKP)

-2001: Fazilet Partisi (FP)

-2003: Halkın Demokrasi Partisi (HADEP)

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