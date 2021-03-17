TBMM Araştırma Merkezi'nin 2008 yılında hazırladığı raporunda bu partiler kapatılma tarihine göre şöyle sıralanıyor:
İŞTE KAPATILAN PARTİLER LİSTESİ
-1968: İşçi-Çiftçi Partisi (İÇP)
-1971: Türkiye ileri Ülkü Partisi (TİÜP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP)
-1972: Milli Nizam Partisi (MNP) ve Büyük Anadolu Partisi (BAP)
-1980: Türkiye Emekçi Partisi (TEP)
-1983: Huzur Partisi (HP)
-1991: Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
-1992: Sosyalist Parti (SP)
-1993: Halkın Emek Partisi (HEP),Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP) ve Sosyalist Türkiye Partisi (STP)
-1994: Yeşil Partisi (YP),Demokrasi Partisi (DEP) ve Demokrat Parti (DP)
-1995: Sosyalist Birlik Partisi (SBP),1996'da Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP),1997: Emek Partisi (EP) ve Diriliş Partisi (DRP)
-1998: Refah Partisi (RP)
-1999: Demokratik Kitle Partisi (DKP)
-2001: Fazilet Partisi (FP)
-2003: Halkın Demokrasi Partisi (HADEP)
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