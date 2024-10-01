AVRUPA'DA KIŞ SAATİ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR MU?

Avrupa'da birçok ülke hala kış saati uygulamasını sürdürüyor. Avrupa Birliği ülkeleri, her yıl mart ayında saatlerini ileri alıp ekim ayında geri alarak yaz ve kış saati arasında geçiş yapıyorlar. Ancak Türkiye'de bu uygulamaya son verildi ve artık yıl boyu yaz saati (GMT+3) kullanılıyor. Bu durum, Türkiye ile Avrupa arasında zaman farkının yaz ve kış aylarında değişmesine neden oluyor.