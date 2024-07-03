Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!
İzmir'in Bornova, Balıkesir'in Kepsut, Samsun'un Kavak, Çorum'un Alaca, Bursa'nın Osmangazi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Sivas'ın Sarkışla ilçelerinde yangın çıktı. İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Samsun'un Kavak ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 dönüm alanda zarar oluştu. Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin bahçesindeki kuru otları temizlemek için yakılan ateşin tarlaya sıçraması sonucu 31 dekar ekili alan zarar gördü. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
İzmir'in Bornova, Balıkesir'in Kepsut, Samsun'un Kavak, Çorum'un Alaca, Bursa'nın Osmangazi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Sivas'ın Sarkışla ilçelerinde yangın çıktı.
İZMİR BORNOVA'DA YANGIN
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Yangının 13.37'de çıktığı ve ekiplerin 13.43'te müdahaleye başladığı belirtildi.
Yangın nedeniyle İzmir - Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatıldı. Araçlar çevredeki diğer yollara yönlendirildi.
TRAFİĞE AÇILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada,"Orman yangını nedeniyle her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılan Manisa-İzmir yolu ve Sabuncubeli Tüneli ulaşıma açıldı" ifadesini kullandı.
2 MAHALLE BOŞALTILDI, 7 EV HASAR ALDI
Yangın nedeniyle Sarnıçköy ve Beşyol mahalleleri tahliye edildi.
Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere saat 13.40 civarında Beşyol mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığını belirterek, yangının hızlıca yolun sağındaki Beşyol ve solundaki Sarnıç mahallelerine doğru ilerlediğini ifade etti.
Kısa bir süre içerisinde hem havadan hem karadan yangına müdahaleye başladığını aktaran Elban, şunları kaydetti:
"Şu anda 9 helikopter ve 6 uçak havadan, onlarca itfaiye aracı, arazöz, su tankerleri, dozerleri de aşağıda mücadelemiz devam ediyor. Yukarıda daha fazla hava aracı kullanamıyoruz alan biraz dar olduğu için bundan daha fazlası hava trafiğini engelliyor, sıkıntıya yol açıyor. Yakınımızda bir barajımız var, çok hızlı su da alıyoruz. Şu ana kadar çok iyi bir mesafe kaydedildi. Zannediyorum çok geçmeden iyi haberi alırız. Şu ana kadar şükür bir can kaybı ve yaralımız yok. Ancak Beşyol'da 3 ve Sarnıç'ta 4 evimiz yangında hasar aldı. Onun dışında yanan bir evimiz yok şu anda. Dolayısıyla köy içinde şu an için tehlike kalmadı. Köyün etrafındaki ormanlarda yangın devam ediyor."
TSK'YA AİT 3 HELİKOPTER GÖREV YAPIYOR
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 tipi helikopter, İzmir'in Bornova ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan yangının başlamasının ardından tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatılan İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü yeniden trafiğe açıldı.
BALIKESİR
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide çıkan yangın, ormanlık alana sirayet etti.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangını söndürmek için 3 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı, 5 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve yaklaşık 50 personel ile havadan karadan müdahaleye devam ediliyor.
SAMSUN
Samsun'un Kavak ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 dönüm alanda zarar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Değirmencili Mahallesi'nde bir kişinin bahçe temizliği yaptığı sırada alevler, araziye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Kavak itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışma sonucunda söndürülen yangında 2 dönüm alan zarar gördü.
ÇORUM
Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin bahçesindeki kuru otları temizlemek için yakılan ateşin tarlaya sıçraması sonucu 31 dekar ekili alan zarar gördü.
İlçenin Kuzkışla köyünde bir kişi, evinin bahçesindeki otları temizlemek için ateş yaktı.
Bir süre sonra kontrolden çıkan alevler hasat yapılmaya hazırlanan buğday tarlasına sıçradı.
İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında Yusuf Akça, Mustafa Çakır, Muzaffer Kaya ve Çelebi Kurt'a ait 31 dekar ekili arazi ile 600 balya saman yandı.
Kuzkışla köyü muhtarı Çelebi Kurt, gazetecilere, itfaiyenin yangına hızla müdahale ettiğini dile getirerek, "Devletin bütün imkanları köye sevk edildi. Yangın evlere sıçramadan söndürüldü." dedi.
BURSA
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı Acemler mevkiindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye erleri yangına müdahalede bulunurken trafik polisleri de duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı İzmir yolunu trafiğe kapattı.
Yangın, ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
İzmir yolundaki trafik, yangın sonrası kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Şanlıuşağı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter, dozer ve ilk müdahale araçları sevk edildi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangında, yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.
SİVAS
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yukarı Mahalle Kale mevkisinde bulunan otluk alanda çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında, bölgedeki 19 ağaç da zarar görürdü.
Bölgede bir evin bahçesinde bulunan ve dumandan etkilenen sahipli köpeğe polisler tarafından su ve mama verildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.